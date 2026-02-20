Fatalny wypadek na igrzyskach. 19-latek uderzył głową o ziemię
Nowozelandczyk Finley Melville Ives, mistrz świata w halfpipe w narciarstwie dowolnym, doznał groźnego upadku podczas piątkowych kwalifikacji tej konkurencji w Livingo. Nie wystąpi w wieczornym finale olimpijskim. Obecnie przechodzi badania.
19-latek, jeden z głównych kandydatów do medalu, upadł podczas obu przejazdów kwalifikacyjnych, ale poważniejszy był drugi przypadek. Nowozelandczyk stracił kontrolę podczas wykonywania jednego z trików i uderzył głową o ziemię, co spowodowało natychmiastową interwencję medyczną.
Wśród publiczności zapanowała cisza. Zawody zostały przerwane na prawie 10 minut, po czym Melville Ives został zabrany na noszach.
Ekipa z Nowej Zelandii poinformowała w oświadczeniu, że doznał „silnego uderzenia”, ale był przytomny.
"Wszystko jest stabilnie i w porządku. Rozmawiał z mamą, która jest z nim. Obecnie przechodzi badania" - dodano.
Melville Ives zdobył mistrzostwo świata w swoim debiucie w 2025 roku.