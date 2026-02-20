Fatalny wypadek na igrzyskach. 19-latek uderzył głową o ziemię

Zimowe

Nowozelandczyk Finley Melville Ives, mistrz świata w halfpipe w narciarstwie dowolnym, doznał groźnego upadku podczas piątkowych kwalifikacji tej konkurencji w Livingo. Nie wystąpi w wieczornym finale olimpijskim. Obecnie przechodzi badania.

Dwóch ratowników narciarskich na nartach transportuje osobę na noszach po zaśnieżonym stoku.
fot. AFP
Finley Melville Ives miał fatalnie wyglądający wypadek

19-latek, jeden z głównych kandydatów do medalu, upadł podczas obu przejazdów kwalifikacyjnych, ale poważniejszy był drugi przypadek. Nowozelandczyk stracił kontrolę podczas wykonywania jednego z trików i uderzył głową o ziemię, co spowodowało natychmiastową interwencję medyczną.

 

ZOBACZ TAKŻE: Stanowczy ruch Ukraińców przed igrzyskami. "Haniebna decyzja"

 

Wśród publiczności zapanowała cisza. Zawody zostały przerwane na prawie 10 minut, po czym Melville Ives został zabrany na noszach.

 

Ekipa z Nowej Zelandii poinformowała w oświadczeniu, że doznał „silnego uderzenia”, ale był przytomny.

 

"Wszystko jest stabilnie i w porządku. Rozmawiał z mamą, która jest z nim. Obecnie przechodzi badania" - dodano.

 

Melville Ives zdobył mistrzostwo świata w swoim debiucie w 2025 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Kalemba: Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem sportowca tak załamanego
Zobacz także

Historyczne zawody na igrzyskach. Polacy odpadli w kwalifikacjach

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 