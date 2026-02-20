Johannes Dale-Skjevdal najlepszy w biegu ze startu wspólnego

Postacią numer jeden rywalizacji okazał się 28-letni Dale-Skjevdal. Miał celne oko, wszystkie jego strzały trafiły w tarczę, co dało mu 10,5 s przewagi nad kolegą z reprezentacji Holmem Laegreidem. Zdobywcę brązowego medal Fillona Mailleta zdystansował o 25,6.

Dzięki złotemu medaliście Norwegowie powiększyli stan posiadania do siedemnastu krążków z najcenniejszego kruszcu, poprawiając osiągnięcie z poprzednich igrzysk w Pekinie.

Laegreid wywiezie z Anterselvy pięć medali - trzy srebrne i dwa brązowe medale. Fillon Maillet dorzucił w piątek do kolekcji olimpijskich medali dziewiąty, tym razem brązowy, który jest uzupełnieniem pięciu złotych i trzech srebrnych.

Najbardziej niepocieszony na mecie był Niemiec Philipp Horn, któremu przypadła czwarta lokata. Miał wielką szansę na zdobycie pierwszego medalu olimpijskiego. Podobnie jak w Pekinie nie udało mu się stanąć na podium. Teraz do szczęścia zabrakło mu zaledwie 9,9 s.

W sobotę rozegrana zostanie ostatnia biathlonowa konkurencja igrzysk bieg na 12,5 km ze startu wspólnego kobiet.

W stawce 30 najlepszych zawodniczek zaprezentują się Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz i Joanna Jakieła.

