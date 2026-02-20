Kanada pierwszym finalistą turnieju hokejowego na igrzyskach. Finlandia nie obroni tytułu

Kanadyjczycy przestąpili do tego meczu bez swojego kapitana Sidneya Crosby’ego, który w poprzednim meczu z Czechami doznał kontuzji.

Pierwsze minuty przebiegały pod ich dyktando. Nie zdołali jednak wykorzystać żadnej z kilku dobrych okazji bramkowych. Tymczasem w 17. minucie na ławkę kar odesłany został Sam Bennett, a Finowie już po trzech sekund objęli prowadzenie. Sebastian Aho wygrał wznowienie, a Mikko Rantannen huknął nie do obrony.

W 24. minucie to Finlandia, po wykluczeniu Aho, grała w osłabieniu. Wydawało się, że Kanada może odrobić straty, tymczasem Erik Haula znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i strzałem z backhandu podwyższył prowadzenie na 2:0.

Następnego okresu gry w przewadze liczebnej, gdy z gry na dwie minuty wykluczony został Anton Lundell, Kanadyjczycy już nie zmarnowali. Sam Reinhart zmienił kierunek lotu krążka po strzale Cale Makara i zaskoczył tym fińskiego bramkarza Juuse Sarosa. Asystę przy tym golu miał też Connor MacDavid. Był to 12. punkt tego napastnika w tym turnieju. Tym samym pobił on rekord fińskich hokeistów Teemu Selanne i Saku Koivu z 2006 roku w liczbie punktów uzyskanych na turniejach olimpijskich, w których brali udział hokeiści NHL. Zawodnik Edmonton Olilers pełnił w tym meczu funkcję kapitana, za kontuzjowanego Crosby’ego. O przewadze Kanady w drugiej tercji świadczy bilans celnych strzałów - 14-3.

Główny kandydat do złotego medalu wyrównał w 51. minucie. Shea Theodore oddał mocny strzał, krążek odbił się od barku Sarosa i wpadł do siatki. To był jego pierwszy gol na tym turnieju.

Dwie minuty i 35 sekund przed końcem Niko Mikkola został odesłany na ławkę kar. Sekundę przed jej upływem Nathan MacKinnon zdobył zwycięską bramkę. A asystujący MacDavid dopisał kolejny punkt do swojego rekordu.

Trener Finów poprosił o sprawdzenie, czy wcześniej Macklin Celebrini nie był na spalonym. Po długiej analizie gol został uznany. Z tego powodu ostatnie 35 sekund Finowie grali w osłabieniu.

Kanadyjczycy po raz czwarty awansowali do finału igrzysk, w których brali udział hokeiści NHL. W sumie 9 razy zdobyli złoty medal olimpijski. Poprzednio w 2014 roku w Soczi.

W drugim półfinale drużyna USA zagra ze Słowacją. Początek godz. 21.10.

Półfinał, wynik:

Kanada - Finlandia 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

PAP