Kłopoty Interu przed rewanżem w LM. Kluczowy zawodnik wypada

Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, przez kilka tygodni będzie sobie musiał radzić bez argentyńskiego napastnika i kapitana Lautaro Martineza - poinformował klub. Powodem absencji jest kontuzja lewej łydki, jakiej nabawił się w środowym meczu z Bodo/Glimt (1:3).

Według Interu przerwa potrwa około trzech-czterech tygodni, ale w przyszłym tygodniu snajper numer jeden lidera Serie A ma jeszcze raz przejść badania.

Oznacza to, że Martinez, mistrz świata z 2022 roku, opuści wtorkowy rewanż z Bodo/Glimt w barażu o 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Norwegii włoski zespół dość niespodziewanie przegrał 1:3 i na San Siro będzie musiał odrabiać straty.

Argentyńczyka zabraknie również w zaplanowanych na 8 marca derbach z AC Milan, który jest wiceliderem włoskiej ligi.

PAP