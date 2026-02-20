Kłopoty Interu przed rewanżem w LM. Kluczowy zawodnik wypada
Inter Mediolan przeżywa trudniejszy czas. Najpierw drużyna Christiana Chivu przegrała 1:3 z norweskim Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Potem okazało się, że kilku zawodników ma problemy zdrowotne. Najbardziej poważnym problemem okazuje się kontuzja gwiazdy Interu Lautaro Martineza, który wypadnie na dłuższy czas.
Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, przez kilka tygodni będzie sobie musiał radzić bez argentyńskiego napastnika i kapitana Lautaro Martineza - poinformował klub. Powodem absencji jest kontuzja lewej łydki, jakiej nabawił się w środowym meczu z Bodo/Glimt (1:3).
Według Interu przerwa potrwa około trzech-czterech tygodni, ale w przyszłym tygodniu snajper numer jeden lidera Serie A ma jeszcze raz przejść badania.
Oznacza to, że Martinez, mistrz świata z 2022 roku, opuści wtorkowy rewanż z Bodo/Glimt w barażu o 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Norwegii włoski zespół dość niespodziewanie przegrał 1:3 i na San Siro będzie musiał odrabiać straty.
Argentyńczyka zabraknie również w zaplanowanych na 8 marca derbach z AC Milan, który jest wiceliderem włoskiej ligi.