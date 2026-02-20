Kłopoty Interu przed rewanżem w LM. Kluczowy zawodnik wypada

Piłka nożna

Inter Mediolan przeżywa trudniejszy czas. Najpierw drużyna Christiana Chivu przegrała 1:3 z norweskim Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Potem okazało się, że kilku zawodników ma problemy zdrowotne. Najbardziej poważnym problemem okazuje się kontuzja gwiazdy Interu Lautaro Martineza, który wypadnie na dłuższy czas.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku podczas meczu, jeden w żółtym stroju, drugi w granatowym.
fot. PAP
Lautaro Martinez (z prawej) kontuzjowany

Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, przez kilka tygodni będzie sobie musiał radzić bez argentyńskiego napastnika i kapitana Lautaro Martineza - poinformował klub. Powodem absencji jest kontuzja lewej łydki, jakiej nabawił się w środowym meczu z Bodo/Glimt (1:3).

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna sensacja w Lidze Mistrzów! Klub z Norwegii ograł giganta

 

Według Interu przerwa potrwa około trzech-czterech tygodni, ale w przyszłym tygodniu snajper numer jeden lidera Serie A ma jeszcze raz przejść badania.

 

Oznacza to, że Martinez, mistrz świata z 2022 roku, opuści wtorkowy rewanż z Bodo/Glimt w barażu o 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Norwegii włoski zespół dość niespodziewanie przegrał 1:3 i na San Siro będzie musiał odrabiać straty.

 

Argentyńczyka zabraknie również w zaplanowanych na 8 marca derbach z AC Milan, który jest wiceliderem włoskiej ligi.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace FC. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 19.02 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 