KSW 115: Karta walk. Kto walczy?
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 115. Kto zawalczy na KSW 115? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii koguciej Sebastiana Przybysza.
Podczas gali w Lubinie zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W pojedynku wieczoru Sebastian Przybysz stanie do kolejnej obrony pasa w wadze koguciej. Jego rywalem będzie pogromca Rogerio Bontorina Vitalii Yakymenko.
ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk przerwał milczenie po operacji. "Uczę się chodzić na nowo"
Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi półśredniej. Niewykluczone, że konfrontacja Artura Szczepaniaka z Kacprem Koziorzębskim wyłoni kolejnego pretendenta do walki z Adrianem Bartosińskim.
Do klatki powrócą również Łukasz Charzewski, który zmierzy się z Alioune Nahaye, oraz Dawid Kuczmarski. Niepokonany zawodnik zawalczy z doświadczonym Danielem Skibińskim.
KSW 115: Karta walk. Kto walczy?
Sebastian Przybysz - Vitalii Yakymenko
Artur Szczepaniak - Kacper Koziorzębski
Alioune Nahaye - Łukasz Charzewski
Daniel Skibiński - Dawid Kuczmarski
Michał Domin - Josef Stummer
Borys Dzikowski - Kacper Pakeltys
Mariusz Joniak - Karol Durszlewicz
Jordan Nandor - Kacper Sochacki
Kacper Fornalski - Kristians Boguzs
Gala KSW 115 odbędzie się w sobotę 21 lutego w RCS w Lubinie.Przejdź na Polsatsport.pl