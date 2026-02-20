Podczas gali w Lubinie zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W pojedynku wieczoru Sebastian Przybysz stanie do kolejnej obrony pasa w wadze koguciej. Jego rywalem będzie pogromca Rogerio Bontorina Vitalii Yakymenko.

Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi półśredniej. Niewykluczone, że konfrontacja Artura Szczepaniaka z Kacprem Koziorzębskim wyłoni kolejnego pretendenta do walki z Adrianem Bartosińskim.

Do klatki powrócą również Łukasz Charzewski, który zmierzy się z Alioune Nahaye, oraz Dawid Kuczmarski. Niepokonany zawodnik zawalczy z doświadczonym Danielem Skibińskim.

KSW 115: Karta walk. Kto walczy?

Sebastian Przybysz - Vitalii Yakymenko

Artur Szczepaniak - Kacper Koziorzębski

Alioune Nahaye - Łukasz Charzewski

Daniel Skibiński - Dawid Kuczmarski

Michał Domin - Josef Stummer

Borys Dzikowski - Kacper Pakeltys

Mariusz Joniak - Karol Durszlewicz

Jordan Nandor - Kacper Sochacki

Kacper Fornalski - Kristians Boguzs

Gala KSW 115 odbędzie się w sobotę 21 lutego w RCS w Lubinie.