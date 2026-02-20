KSW 115: Karta walk. Kto walczy?

Hubert PawlikSporty walki

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 115. Kto zawalczy na KSW 115? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii koguciej Sebastiana Przybysza.

Zawodnik MMA w geście triumfu na tle niebiesko oświetlonej areny sportowej.
fot. KSW
Sebastian Przybysz KSW

Podczas gali w Lubinie zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W pojedynku wieczoru Sebastian Przybysz stanie do kolejnej obrony pasa w wadze koguciej. Jego rywalem będzie pogromca Rogerio Bontorina Vitalii Yakymenko.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk przerwał milczenie po operacji. "Uczę się chodzić na nowo"

 

Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi półśredniej. Niewykluczone, że konfrontacja Artura Szczepaniaka z Kacprem Koziorzębskim wyłoni kolejnego pretendenta do walki z Adrianem Bartosińskim.

 

Do klatki powrócą również Łukasz Charzewski, który zmierzy się z Alioune Nahaye, oraz Dawid Kuczmarski. Niepokonany zawodnik zawalczy z doświadczonym Danielem Skibińskim.

 

KSW 115: Karta walk. Kto walczy?

 

Sebastian Przybysz - Vitalii Yakymenko

Artur Szczepaniak - Kacper Koziorzębski

Alioune Nahaye - Łukasz Charzewski

Daniel Skibiński - Dawid Kuczmarski

Michał Domin - Josef Stummer

Borys Dzikowski - Kacper Pakeltys

Mariusz Joniak - Karol Durszlewicz

Jordan Nandor - Kacper Sochacki

Kacper Fornalski - Kristians Boguzs

 

Gala KSW 115 odbędzie się w sobotę 21 lutego w RCS w Lubinie.

