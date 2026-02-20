Legia szuka kolejnych wzmocnień. Dwóch piłkarzy na celowniku

Warszawski zespół spogląda na rynek skandynawski. Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu Duńczykiem Thomasem Santosem, który ostatecznie trafił do Motoru Lublin. Teraz szwedzkie media donoszą o zainteresowaniu warszawskiego klubu Bersantem Celiną oraz Joackimem Fagerjordem.

Celina jest ofensywnym pomocnikiem, który gra obecnie dla AIK Solna. Zawodnik rodem z Kosowa chciałby przedłużyć kontrakt z dotychczasowym klubem, ale w obliczu kłopotów finansowych AIK sytuację może wykorzystać Legia.

Z kolei Fagerjord to defensywny pomocnik, grający dla GAIS. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2026 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał szesnaście spotkań w lidze szwedzkiej.

Dotychczas ekipa Marka Papszuna sprowadziła dwóch zawodników. Byli to bramkarz Otto Hindrich z CFR Cluj oraz napastnik Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

JZ, Polsat Sport