Legia szuka kolejnych wzmocnień. Dwóch piłkarzy na celowniku

Legia Warszawa wciąż poszukuje zawodników, którzy mogliby uzupełnić jej kadrę. Według mediów szykuje oferty za dwóch zawodników z ligi szwedzkiej.

Dwóch mężczyzn w czapkach i kurtkach z logo Legii Warszawa siedzi na ławce rezerwowych podczas meczu.
fot. PAP
Marek Papszun (z prawej)

Warszawski zespół spogląda na rynek skandynawski. Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu Duńczykiem Thomasem Santosem, który ostatecznie trafił do Motoru Lublin. Teraz szwedzkie media donoszą o zainteresowaniu warszawskiego klubu Bersantem Celiną oraz Joackimem Fagerjordem.

 

Celina jest ofensywnym pomocnikiem, który gra obecnie dla AIK Solna. Zawodnik rodem z Kosowa chciałby przedłużyć kontrakt z dotychczasowym klubem, ale w obliczu kłopotów finansowych AIK sytuację może wykorzystać Legia.

 

Z kolei Fagerjord to defensywny pomocnik, grający dla GAIS. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2026 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał szesnaście spotkań w lidze szwedzkiej.

 

Dotychczas ekipa Marka Papszuna sprowadziła dwóch zawodników. Byli to bramkarz Otto Hindrich z CFR Cluj oraz napastnik Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

JZ, Polsat Sport
