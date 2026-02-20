W programie podsumujemy rundę grupową siatkarskiej Ligi Mistrzów, która zakończyła się w ostatnią środę. Polskie drużyny w komplecie awansowały do fazy pucharowej - Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie bezpośrednio do ćwierćfinału, a Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa - do rundy play-off. Porozmawiamy o tym, co czeka polskie zespoły na kolejnych etapach zmagań w najważniejszym z europejskich pucharów.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były piłkarz. Szokujące okoliczności śmierci



Jednym z tematów, które poruszymy, będzie niedawna wizyta władz Europejskiej Konfederacji Siatkówki w Warszawie i spotkanie z udziałem prezesa CEV Roko Sikiricia, władz PLS, PZPS oraz przedstawicieli klubów PlusLigi i Tauron Ligi, na którym rozmawiano o planach rozwojowych europejskich rozgrywek na najbliższe lata.



W trakcie programu połączymy się z Rzeszowem, by porozmawiać z wiceprezes zarządu KS Developresu Ewą Walas. W ekipie mistrza Tauron Ligi doszło w tym tygodniu do zmiany trenera - Cesara Hernandeza zastąpiła Jelena Blagojević.



Nie zabraknie oczywiście sztandarowej części magazynu #7Strefa, czyli analizy najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych akcji minionego tygodnia w wykonaniu Jakuba Bednaruka.



Transmisja TV i stream online magazynu #7Strefa w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Polsat Sport