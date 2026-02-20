Mamy nowe wieści ws. Kamili Sellier! Konrad Niedźwiedzki zabrał głos

Hubert PawlikZimowe

- Kamila jest przytomna. Była już przy zniesieniu z lodowiska, pokazała kciuk w górę - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport Konrad Niedźwiedzki po upadku Kamili Sellier na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Zawodniczka short tracku Kamila Sellier jest transportowana na noszach przez ratowników medycznych po groźnym upadku na lodowisku.
fot. PAP
Kamila Sellier

Kamila Sellier doznała bardzo groźnie wyglądającego upadku podczas rywalizacji ćwierćfinałowej na 1500 m w short tracku. Polka została zniesiona z lodowiska na noszach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Amerykanin wygrał halfpipe na igrzyskach

 

- Kamila jest przytomna. Była już przy zniesieniu z lodowiska, pokazała kciuk w górę - przyznał Konrad Niedźwiedzki. - Był przecięty policzek, który został od razu zaszyty. Pojawiła się również opuchlizna - tłumaczył szef polskiej misji na ZIO 2026 w magazynie Studio Mediolan Cortina.

 

- Ciężko powiedzieć, co tam się jeszcze stało wewnątrz. Mam nadzieję, że są to tylko powierzchowne rany. Teraz Kamila pojechała z szefem polskiej misji medycznej Hubertem Krysztofiakiem do szpitala - dodał w rozmowie z Marcinem Lepą.

 

Niedźwiedzki zaznaczył, że skoro pojawiła się opuchlizna, to możliwe, że została naruszona kość jarzmowa.

 

- Cały sztab był z Kamilą – trener, fizjoterapeuta. Miała najlepszą opiekę. Musimy czekać na wynik badań. Myślę, że będę miał je dość szybko. Postaramy się, żeby kibice i media dowiedziały się szybko. Wierzę, że nic poważniejszego tam się nie wydarzyło - wyjaśnił.

 

- Zdrowie jest najważniejsze, to jest kontaktowy sport, w którym groźne upadki się zdarzają. Powtórki były intensywne, źle wyglądały, ale wierzę, że wszystko dobrze się skończy. Jesteśmy dobrej myśli, trzymamy kciuki - stwierdził.

 

Na koniec zdradził, jak poważne bywają takie urazy.

 

- Płozy często przecinają nienaruszalne kostiumy, które są poddawane testom. Ostrze dość łatwo przechodzi przez skórę - podsumował, zaznaczając, że na ten wypadek złożyło się kilka rzeczy. 

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKAKAMILA SELLIERŁYŻWIARSTWO SZYBKIESHORT TRACKWYPADEKZIMOWEZIMOWE IOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zdzisław Ingielewicz: Saneczki, bobsleje i skeleton to jedyne dyscypliny, które nie mają w Polsce obiektu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 