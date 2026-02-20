Mamy nowe wieści ws. Kamili Sellier! Konrad Niedźwiedzki zabrał głos

Kamila Sellier doznała bardzo groźnie wyglądającego upadku podczas rywalizacji ćwierćfinałowej na 1500 m w short tracku. Polka została zniesiona z lodowiska na noszach.

- Kamila jest przytomna. Była już przy zniesieniu z lodowiska, pokazała kciuk w górę - przyznał Konrad Niedźwiedzki. - Był przecięty policzek, który został od razu zaszyty. Pojawiła się również opuchlizna - tłumaczył szef polskiej misji na ZIO 2026 w magazynie Studio Mediolan Cortina.

- Ciężko powiedzieć, co tam się jeszcze stało wewnątrz. Mam nadzieję, że są to tylko powierzchowne rany. Teraz Kamila pojechała z szefem polskiej misji medycznej Hubertem Krysztofiakiem do szpitala - dodał w rozmowie z Marcinem Lepą.

Niedźwiedzki zaznaczył, że skoro pojawiła się opuchlizna, to możliwe, że została naruszona kość jarzmowa.

- Cały sztab był z Kamilą – trener, fizjoterapeuta. Miała najlepszą opiekę. Musimy czekać na wynik badań. Myślę, że będę miał je dość szybko. Postaramy się, żeby kibice i media dowiedziały się szybko. Wierzę, że nic poważniejszego tam się nie wydarzyło - wyjaśnił.

- Zdrowie jest najważniejsze, to jest kontaktowy sport, w którym groźne upadki się zdarzają. Powtórki były intensywne, źle wyglądały, ale wierzę, że wszystko dobrze się skończy. Jesteśmy dobrej myśli, trzymamy kciuki - stwierdził.

Na koniec zdradził, jak poważne bywają takie urazy.

- Płozy często przecinają nienaruszalne kostiumy, które są poddawane testom. Ostrze dość łatwo przechodzi przez skórę - podsumował, zaznaczając, że na ten wypadek złożyło się kilka rzeczy.