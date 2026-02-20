Niespodziewanie dołączył do klubu z Rzeszowa! Przez wiele sezonów grał w PlusLidze

Robert MurawskiSiatkówka

Sergii Kapelus dołączył do sztabu szkoleniowego KS DevelopRes Rzeszów. Będzie tam pełnił rolę asystenta trenera, wspierając Jelenę Blagojević. Kapelus to postać dobrze znana kibicom siatkówki w Polsce, przez wiele lat występował w drużynach PlusLigi.

Siatkarze w białych i niebieskich strojach sportowych podczas meczu lub treningu siatkarskiego.
fot. Cyfrasport
Sergii Kapelus został asystentem trenera w klubie DevelopRes Rzeszów. Przez dziesięć sezonów był zawodnikiem klubów PlusLigi, m.in. ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

DevelopRes Rzeszów poinformował 16 lutego o zakończeniu współpracy z trenerem. Cesar Hernandez Gonzalez pożegnał się z klubem, a jego miejsce zajęła dotychczasowa asystentka - Jelena Blagojević. Jak się okazało, nowa trenerka rzeszowskich Rysic otrzymała wsparcie. Do sztabu szkoleniowego dołączył Sergii Kapelus, który będzie pełnił rolę asystenta.

 

Kapelus to postać dobrze znana polskim kibicom. Ukraiński siatkarz przez dziesięć sezonów grał w PlusLidze i wystąpił łącznie w 268 meczach. Reprezentował barwy klubów AZS Politechnika Warszawska (2008-10), Pamapol Wielton Wieluń (2010-11), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2011-13), GKS Katowice (2016-18), Indykpol AZS Olsztyn (2018-19).

 

Przez wiele lat był związany z drużyną BBTS Bielsko-Biała - najpierw jako zawodnik (2014-16, 2019-22), a następnie przez krótki czas jako asystent, gdy trenerem był Harry Brokking. W listopadzie 2022 roku został pierwszym trenerem BBTS i pełnił tę funkcję przez trzy lata - do listopada 2025 roku. W roli szkoleniowca pracował również z młodzieżową reprezentacją Ukrainy.

DEVELOPRES RZESZÓWJELENA BLAGOJEVICSERGIEJ KAPELUSSIATKÓWKATAURON LIGA
