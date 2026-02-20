Niespodziewanie dołączył do klubu z Rzeszowa! Przez wiele sezonów grał w PlusLidze

DevelopRes Rzeszów poinformował 16 lutego o zakończeniu współpracy z trenerem. Cesar Hernandez Gonzalez pożegnał się z klubem, a jego miejsce zajęła dotychczasowa asystentka - Jelena Blagojević. Jak się okazało, nowa trenerka rzeszowskich Rysic otrzymała wsparcie. Do sztabu szkoleniowego dołączył Sergii Kapelus, który będzie pełnił rolę asystenta.

Kapelus to postać dobrze znana polskim kibicom. Ukraiński siatkarz przez dziesięć sezonów grał w PlusLidze i wystąpił łącznie w 268 meczach. Reprezentował barwy klubów AZS Politechnika Warszawska (2008-10), Pamapol Wielton Wieluń (2010-11), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2011-13), GKS Katowice (2016-18), Indykpol AZS Olsztyn (2018-19).

Przez wiele lat był związany z drużyną BBTS Bielsko-Biała - najpierw jako zawodnik (2014-16, 2019-22), a następnie przez krótki czas jako asystent, gdy trenerem był Harry Brokking. W listopadzie 2022 roku został pierwszym trenerem BBTS i pełnił tę funkcję przez trzy lata - do listopada 2025 roku. W roli szkoleniowca pracował również z młodzieżową reprezentacją Ukrainy.