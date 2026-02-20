Objęła drużynę mistrzyń Polski. Teraz wyznaje. "Nie planowałam tego"

Blagojević została trenerką KS Developresu Rzeszów jako piąta kobieta w historii zawodowej ligi - i pierwsza spoza Polski - po Małgorzacie Niemczyk, Agacie Kopczyk, Magdalenie Śliwie i Agnieszce Rabce, która prowadzić będzie zespół w elicie siatkarek.

W rozmowie z oficjalną stroną Tauron Ligi, była siatkarka zaskoczyła swoja wypowiedzią o podjęciu decyzji poprowadzenia Developresu.

- Nie planowałam i nie myślałam, że tak się stanie. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. To była krótka rozmowa z panią prezes Ewą Walas. Powiedziała mi, jaka była sytuacja z trenerem i zapytała czy chcę prowadzić zespół. Nie było czasu się zastanawiać. Zaakceptowałam to wyzwanie i oto jestem. Planem było, że w tym sezonie uczyć się, rozwijać, zobaczyć inne perspektywy, inny sposób pracy i odnaleźć siebie w tym wszystkim.

Blagojević przed objęciem funkcji pierwszej trenerki zespołu pełniła funkcję asystentki Cesara Hernandeza Gonzaleza. Dynamiczna sytuacja w klubie doprowadziła jednak do tego, że szybko awansowała na najwyższe stanowisko w sztabie szkoleniowym, co sama nazwała "niekomfortową sytuacją".

- Oprócz TAURON Pucharu Polski, broniliśmy się wynikami. Postanowiono jednak rozstać się z trenerem. To jest decyzja klubu, ja w to nie wnikam i nie interesuję się tym. Muszę zaakceptować tę rolę i jakoś sobie z tym poradzić. Jest parę rzeczy, które w ostatnim czasie nie zawsze dobrze funkcjonuje w naszej grze i trzeba to zmienić.

Blagojević zapowiedziała, że dla Developresu będzie to nowe otwarcie, choć nie można oczekiwać od razu efektów jej autorskich pomysłów.

- Jeśli przez dłuższy czas pracuje się w określony sposób, trudno jest szybko wprowadzić znaczące zmiany. Na pewno będzie potrzeba dużo czasu i cierpliwości, żeby te pomysły, które mam przełożyć na boisko - przestrzegła 38-latka.

Zaznaczyła jednak, że wie gdzie jest pole do poprawy. Jej pierwszym zadaniem będzie zaaplikowanie pewności siebie w grze swoich podopiecznych. Trenerka podkreśla, że jeśli komuś brakuje pewności siebie to nie może dać z siebie stu procent, co jest niezbędne do poprawienia wyników w zespole.

Jelena Blagojević zadebiutuje w roli pierwszej trenerki KS Developresu Rzeszów zadebiutuje 21 lutego. Drużyna z Rzeszowa podejmie u siebie #Volley Wrocław.

JZ, Polsat Sport