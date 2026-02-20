Toruń znów stanie się zimową stolicą światowej lekkoatletyki! Już 22 lutego w Kujawsko-Pomorskiej Arenie odbędzie się ORLEN Copernicus Cup 2026 - jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.

Tegoroczny Copernicus Cup zapowiada się wyjątkowo mocno z polskiej perspektywy. Kibice zobaczą w akcji największe gwiazdy biało-czerwonej kadry: Ewę Swobodę, Natalię Bukowiecką, Justynę Święty-Ersetic, Pię Skrzyszowską, Marię Żodzik, Adriannę Sułek-Schubert, Annę Matuszewicz, Jakuba Szymańskiego, Damiana Czykiera, Macieja Wyderkę czy Piotra Liska.

Sprint kobiet od lat elektryzuje toruńską publiczność. Ewa Swoboda znów będzie jedną z głównych postaci biegu na 60 metrów, a Natalia Bukowiecka i Justyna Święty-Ersetic sprawdzą swoją formę w rywalizacji z międzynarodową czołówką na dystansie 400 metrów. Pia Skrzyszowska i Damian Czykier pojawią się na płotkach.

W skoku wzwyż kibice liczą na udany występ Marii Żodzik, w wielobojach i konkurencjach technicznych emocji dostarczą Adrianna Sułek-Schubert i Anna Matuszewicz, a w skoku o tyczce niezmiennie jednym z liderów będzie Piotr Lisek. Na bieżni zobaczymy także m.in. Jakuba Szymańskiego i Macieja Wyderkę, którzy coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowej stawce.

Kluczową rolę podczas zmagań w Toruniu odegrać może wsparcie trybun. Nie ukrywa tego Bukowiecka.

- Start w Toruniu zawsze daje ogromną energię. Prosimy, żeby wspaniała polska publiczność znów była z nami i dała nam wsparcie przed najważniejszym momentem sezonu halowego. To dla nas naprawdę wiele znaczy - powiedziała.

Transmisja ORLEN Copernicus Cup w niedzielę 22 lutego od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 i od 15:55 w Polsacie Sport Premium 1 oraz online na Polsat Box Go. Wcześniej, od 15:30, studio w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

jc, informacja prasowa, Polsat Sport