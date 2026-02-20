Pegula i Switolina w finale w Dubaju

W obu półfinałach potrzeba było trzech setów, by wyłonić zwyciężczynię, chociaż Switolina miała wszystko w swoich rękach, by zakończyć starcie z Gauff w dwóch partiach, bowiem w drugiej miała piłki meczowe. Amerykanka zdołała doprowadzić do decydującej odsłony, ale nie stać jej już było na zatrzymanie Ukrainki w kolejnych gemach.

31-letnia Pegula, aktualnie piąta w światowym rankingu, zagra o 10. tytuł w cyklu WTA, w tym pierwszy w tym roku. Jej równolatka z Odessy, zajmująca dziewiąte miejsca na liście WTA, powalczy o 20. trofeum i już drugie w tym sezonie, wcześniej była najlepsza w Auckland.

W bezpośredniej rywalizacji Pegula prowadzi 5-3.

W turnieju w Dubaju rywalizowały dwie Polki. Magda Linette odpadła w 1/8 finału po porażce z rozstawioną z numerem 12. Dunką Clarą Tauson 4:6, 2:6, a Magdalena Fręch w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Wyniki półfinałów:

Jessica Pegula (USA, 4) - Amanda Anisimova (USA, 2) 1:6, 6:4, 6:3

Elina Switolina (Ukraina, 7) - Coco Gauff (USA, 3) 6:4, 6:7 (13-15), 6:4

