PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Piast Gliwice po przejęciu stanowiska trenera przez Daniela Myśliwca spisuje się bardzo dobrze. Początek rundy wiosennej również jest całkiem udany. Choć ostatnio zespół przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań 0:3, wcześniej niespodziewanie pokonał Wisłę Płock i w zaległym meczu zwyciężył z piłkarzami Nielsa Frederiksena.

- Przekazałem piłkarzom, że to normalne, iż czasami efekty pracy nie są optymalne. Musimy pozostać konsekwentni i powtarzalni. Większą stabilność złapiemy w miarę poprawy warunków atmosferycznych i dłuższej wspólnej pracy - przyznał Myśliwiec, cytowany przez PAP.

Kolejnym rywalem Piasta będzie Motor Lublin, który przegrał dwa ostatnie spotkania. Mimo to w każdym momencie może zagrozić.

- Kluczowymi punktami są skrzydłowi Motoru. To mocna broń, ale przecież ktoś im podaje piłki. Widać mechanizm, porządny, solidny system gry, wdrażany przynajmniej od dwóch lat - oznajmił trener Piasta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP