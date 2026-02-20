PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Piast Gliwice - Motor Lublin to spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Piast Gliwice po przejęciu stanowiska trenera przez Daniela Myśliwca spisuje się bardzo dobrze. Początek rundy wiosennej również jest całkiem udany. Choć ostatnio zespół przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań 0:3, wcześniej niespodziewanie pokonał Wisłę Płock i w zaległym meczu zwyciężył z piłkarzami Nielsa Frederiksena.

 

- Przekazałem piłkarzom, że to normalne, iż czasami efekty pracy nie są optymalne. Musimy pozostać konsekwentni i powtarzalni. Większą stabilność złapiemy w miarę poprawy warunków atmosferycznych i dłuższej wspólnej pracy - przyznał Myśliwiec, cytowany przez PAP.

 

Kolejnym rywalem Piasta będzie Motor Lublin, który przegrał dwa ostatnie spotkania. Mimo to w każdym momencie może zagrozić.

 

- Kluczowymi punktami są skrzydłowi Motoru. To mocna broń, ale przecież ktoś im podaje piłki. Widać mechanizm, porządny, solidny system gry, wdrażany przynajmniej od dwóch lat - oznajmił trener Piasta.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP
