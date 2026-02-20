ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi 2025/2026. W najbliższy weekend rozegrane zostaną mecze 22. kolejki rozgrywek, która zostanie zainaugurowana w Kędzierzynie-Koźlu.

ZAKSA zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli i nie może być pewna udziału w fazie play-off. Kędzierzynianie mają na koncie 29 punktów i o dwa wyprzedzają dziewiątą Skrę, która ma do rozegrania dwa spotkania więcej niż ZAKSA. Do tego w ostatnim ligowym boju klub z Kędzierzyna-Koźla przegrał w Suwałkach 2:3 i w kiepskich humorach musiał wracać na Opolszczyznę.

Porażkę w poprzedniej kolejce ligowej zanotował również Indykpol AZS Olsztyn, który przegrał z PGE Projektem Warszawa 0:3. - Liczyliśmy na więcej, ale Warszawa to mocny zespół, bijący się o czołówkę tej ligi - mówił po meczu Jan Hadrava, atakujący Indykpolu.

Olsztynianie zajmują na razie bezpieczną - piątą pozycję w tabeli ligowej, ale muszą zachować czujność w końcówce sezonu zasadniczego. Czy w piątkowy wieczór zrobią kolejny ważny krok do play-offów?

Transmisja meczu ZAKSA - Indykpol AZS w piątek 20 lutego o 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

psl, Polsat Sport