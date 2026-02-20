PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn to spotkanie 22. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
ZAKSA po drobnym kryzysie, w jaki wpadła pod koniec roku, szybko wróciła do zwycięstw. Po porażce z Bogdanką LUK Lublin wygrała trzy mecze i pokonała m.in. Asseco Resovię Rzeszów. Ostatnio znów poniosła jednak dwie niespodziewane przegrane z Barkomem-Każany Lwów oraz Ślepskiem Malow Suwałki.
Następnymi rywalami siatkarzy Andrei Gianiego będzie Indykpol AZS Olsztyn. W ostatnich tygodniach spisywał się znakomicie, choć przytrafiła mu się wpadka z drużyną z Suwałk. Przed tygodniem Indykpol został rozbity na własnym parkiecie przez PGE Projekt Warszawa, w związku z czym zrobi wszystko, by ponownie zwyciężyć.
