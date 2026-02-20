Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w sobotę. Kto startuje? Kiedy?

W sobotę dobrze spisujące się na igrzyskach olimpijskich we Włoszech polskie biathlonistki i panczenista Władimir Semirunnij wystartują po raz ostatni.

Aż trzy Polki wezmą udział w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km z udziałem 30 najlepszych biathlonistek. Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk prezentują się w Anterselvie powyżej oczekiwań. Żuk była ósma w sprincie, a wszystkie trzy ukończyły bieg na dochodzenie w drugiej dziesiątce. Co więcej, w środę wraz z Anną Mąką zajęły szóste miejsce w sztafecie 4x6 km - najwyższe w olimpijskiej historii Polski w tej konkurencji.

Na torze łyżwiarskim w Mediolanie będzie się ścigał Semirunnij, srebrny medalista tych igrzysk na 10 000 m. Pobiegnie w konkurencji, której na co dzień nie trenuje - biegu ze startu wspólnego. W rywalizacji pań wystąpi Natalia Czerwonka.

Poza tym Polacy zaprezentują się w biegu narciarskim na 50 km techniką klasyczną (Dominik Bury), w kobiecych dwójkach bobslejowych (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) oraz w sztafecie mieszanej w skialpinizmie (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk).

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w sobotę 21.02. Starty Polaków. Kiedy?

biegi narciarskie

11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M (Dominik Bury)

skialpinizm

13.30 sztafeta MIX (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)

biathlon

14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K (Joanna Jakieła,Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

łyżwiarstwo szybkie

15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały (Władimir Semirunnij)

15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały (Natalia Czerwonka)

łyżwiarstwo szybkie

16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał (ew. Władimir Semirunnij)

17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał (ew. Natalia Czerwonka)

bobsleje

19.00 dwójki K, 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

21.05 dwójki K, 4. ślizg

