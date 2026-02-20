Polacy w drugim domu. W Inzell pucharowe przetarcie przed MŚJ

Pierwsza, jesienna część sezonu potwierdziła, że zwłaszcza w gronie sprinterek nie brakuje nam uzdolnionych juniorek. Spory potencjał ponownie zademonstrowały Hanna Mazur i Wiktoria Dąbrowska, które w PŚJ we Włoszech były liderkami polskiej kadry. Na otwarcie pucharowego cyklu w Mediolanie dwa brązowe medale w biegach na 500 i 1000 m wywalczyła Mazur, jedyna z Polaków na podium. Więcej Biało-Czerwonych na medalowych pozycjach oglądaliśmy tydzień później w Collalbo. Swój pierwszy w karierze medal PŚJ wywalczył Kryspin Węcławek, który w mass starcie zdobył srebro. Z kolei na 1000 m kobiet druga była Mazur, a tuż za nią uplasowała się Dąbrowska, która była też trzecia na 500 m. Rywalizację na najkrótszym dystansie, jak również w biegu masowym wygrała Mazur. Postępy 17-latki nie uchodzą uwadze sztabu szkoleniowego pierwszej reprezentacji. W styczniu w Tomaszowie Mazowieckim Mazur wystąpiła w seniorskich ME właśnie w mass starcie, w którym do samego końca liczyła się w walce o medal!

– Wyścig układał się w zasięgu prędkości Hani, prawie do samego końca było bardzo dobrze taktycznie. Było bliziutko medalu, ale to dopiero pierwszy krok w seniorskim ściganiu. Nie było presji i naprawdę fajnie wyszło – mówi Witold Mazur, tata Hani i jednocześnie jeden z trenerów reprezentacji Polski juniorów w łyżwiarstwie szybkim.

Zbliżający się PŚJ w Inzell będzie dla nastoletnich łyżwiarzy szybkich okazją do sprawdzenia dyspozycji przed najważniejszym startem sezonu. Już w przyszły weekend w bawarskiej miejscowości zostaną rozegrane mistrzostwa świata juniorów. Z myślą o tej imprezie i walce o medale MŚJ do polskiej kadry narodowej dołączyła już Zofia Braun, która w ostatnich miesiącach awansowała do seniorskiej reprezentacji i do samego końca PŚ walczyła o kwalifikację na trwające zimowe igrzyska olimpijskie. 19-letnia WTŁ Stegny Warszawa z miejsca znów powinna się stać czołową postacią juniorskiej rywalizacji.

– Trenowanie z seniorami to kompletnie inny poziom. Widać to po wynikach Zosi, które znacząco je poprawiła, stała się o klasę lepszym sportowcem. To młoda dziewczyna, przed nią wiele lat kariery – zaznacza trener Mazur.

Drugą nową twarzą w kadrze na starty w Inzell jest Zuzanna Janisz, która na początku lutego zaprezentowała się z bardzo dobrej strony podczas mistrzostw Polski juniorów w Tomaszowie Mazowieckim. Obie wyżej wymienione zastąpiły Olimpię Nowak i Lenę Budzan.

– Skład, który w przyszłym tygodniu pojedzie w MŚJ, będzie mniej startował w ten weekend – zapowiada Mazur. – Rok temu przerabialiśmy walkę o miejsca w klasyfikacji generalnej i to nie jest nasz priorytet. Traktujemy PŚJ w Inzell jako przetarcie przed MŚJ, bez realizowania objętościowo dużego programu. Przede wszystkim chcemy złapać czucie lodu i odpowiednio się przygotować pod te mistrzostwa – dodaje szkoleniowiec polskiej kadry.

