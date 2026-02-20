Polki na 22. miejscu po drugim ślizgu na igrzyskach w rywalizacji bobsleistek

Bobsleistki Klaudia Adamek i Linda Weiszewski zajmują 22. miejsce po dwóch ślizgach na torze w Cortinie d'Ampezzo w zimowych igrzyskach olimpijskich. Prowadzą Niemki Laura Nolte i Deborah Levi. Trzeci i czwarty ślizg odbędzie się w sobotę.

Nolte i Levi - mistrzynie olimpijskie z Pekinu mają 0,18 sekundy przewagi nad swoimi rodaczkami Lisą Buckwitz i Neele Schuten. Amerykanki Kaillie Armbruster-Humphries i Jasmine Jones tracą 0,23 do liderek. Czwarte są Niemki Kim Kalicki i Talea Prepens - 0,43 straty.

 

Weiszewski i Adamek były wolniejsze od liderek o 2,17 s. Polki zajmowały 15. miejsce po pierwszym ślizgu, ale w drugim spadły o siedem pozycji. Startowało 25 ekip.

 

Adamek była czołową polską sprinterką, ale w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Jest pierwszą polską sportsmenką, która uczestniczyła zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach.

 

Rywalizacja bobslejowych dwójek kobiet trwa dwa dni. W sobotę odbędzie się trzeci i czwarty ślizg.

