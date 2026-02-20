Puchar Polski koszykarzy i mityng lekkoatletyczny Copernicus Cup hitami weekendu w Telewizji Polsat

Półfinały Pucharu Polski koszykarzy zostaną rozegrane w sobotę, a towarzyszyć będą im dodatkowe atrakcje w postaci konkurencji pokazowych. Triumfatora turnieju finałowego wyłoni natomiast niedzielny finał. Tego samego dnia już po raz 12 fani lekkiej atletyki będą mogli śledzić występy światowych gwiazd królowej sportu, które rywalizować będą w Toruniu.

Półfinały i finał Pucharu Polski koszykarzy w kanałach Polsat Sport

Przedmeczowe studio do sobotnich półfinałów Pucharu Polski koszykarzy nadawać będzie z Areny Sosnowiec już od godziny 14:00 w Polsacie Sport 2. Gośćmi Agnieszki Łapacz będą eksperci, trenerzy i zawodnicy, m.in. Łukasz Wiśniewski, David Brembly czy Marek Łukomski. Przez cały weekend przy mikrofonach komentatorskich pracować będzie niezawodny duet tworzony przez Adama Romańskiego i Tomasza Jankowskiego, a reporterem będzie Marcin Muras. Pierwszy półfinał rozpocznie się o godzinie 14:50 w Polsacie Sport 2, a tuż po nim widzowie obejrzą efektowne konkursy wsadów oraz rzutów za trzy punkty. Drugi mecz półfinałowy od godziny 18:50 transmitowany będzie w Polsacie Sport 3. Ten sam kanał pokaże również niedzielny finał, do którego przedmeczowe studio wystartuje o 16:30.

Copernicus Cup z gwiazdami światowej lekkiej atletyki w Polsacie Sport 1 i Super Polsacie

Prawdziwa gratka czeka fanów lekkiej atletyki w niedzielę. Tego dnia Polsat Sport 1 oraz dostępny w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsat o godzinie 17:00 pokażą dwunastą edycję prestiżowego mityngu lekkoatletycznego Copernicus Cup. W tym roku na rozgrywanych w kilkunastu konkurencjach zawodach ponownie nie zabraknie gwiazd polskiej i światowej lekkiej atletyki. Kibicom zaprezentują się m.in. znakomite sprinterki, jak Ewa Swoboda i halowa wicemistrzyni świata Zaynab Dosso oraz medalistki olimpijskie na dystansie 400 m, czyli Natalia Bukowiecka, Lieke Klaver i Justyna Święty-Ersetic. Lista sportowych gwiazd obejmuje także Pię Skrzyszowską, Jakuba Szymańskiego (bieg przez płotki), Piotra Liska (skok o tyczce), Joe Kovacsa (pchnięcie kulą) i wiele innych. Studio do mityngu Copernicus Cup wystartuje już o godzinie 15:30 w Polsacie Sport Premium 1, a gośćmi Aleksandry Szutenberg będą m.in. Jacek Wszoła i Joanna Jóźwik. Wywiady przeprowadzą reporterzy Bożena Pieczko oraz wybitny lekkoatleta Adam Kszczot, a zawody skomentują Przemysław Iwańczyk i Artur Partyka. Zawody bez reklam pokaże także Polsat Sport Premium 1.

