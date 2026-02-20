Radomka lepsza od Stali! Ważne zwycięstwo w walce o play-off

Premierowa odsłona przyniosła bardzo wyrównaną rywalizację obu ekip. Wynik krążył wokół remisu (8:8, 19:19) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. W ważnym momencie asa posłała Dagmara Dąbrowska (23:21), Monika Gałkowska wywalczyła piłkę setową (24:22), a o wygranej Radomki przesądził atak Brigitty Petrenko po bloku rywalek (25:23).

Drużyna z Mielca dyktowała warunki w drugiej partii. Lepiej grając w ataku, Stal szybko wypracowała sobie solidną zaliczkę po serii wygranych akcji (5:10), później znów zdobyła pięć kolejnych punktów (7:15) i mogła kontrolować sytuację. W końcówce gospodynie zerwały się jeszcze do walki, zmniejszyły różnicę (18:22), ale Anna Bączyńska posłała asa na wagę piłki setowej (18:24), a w ostatniej akcji Rozalia Moszyńska zaatakowała z przechodzącej piłki (20:25).

W trzecim secie przewaga przechodziła z rąk do rąk, a obie ekipy - podobnie jak w pierwszej partii - toczyły wyrównaną walkę. Losy seta rozstrzygnęły trzy ostatnie akcje, które wygrała drużyna z Radomia. Błąd rywalek w polu zagrywki, efektowny blok Kornelii Garity oraz atak Moniki Gałkowskiej przesądziły o zwycięstwie gospodyń (25:23).

Czwartą partię radomianki rozpoczęły od falstartu (0:4), szybko jednak odrobiły straty (6:6). Gra się wyrównała, a kluczowa dla losów seta okazała się seria czterech akcji od stanu 17:16 do 21:16, wygranych przez gospodynie. Moya Radomka nie dała już sobie odebrać zwycięstwa. Agata Plaga wywalczyła piłkę meczową, a po chwili punktowy blok zamknął to spotkanie (25:18).

Najwięcej punktów: Dagmara Dąbrowska (23), Monika Gałkowska, Kateryna Zhylinska, Agata Plaga – Radomka; Weronika Sobiczewska (20), Aleksandra Adamczyk (16), Anna Bączyńska (15) – Stal. Blok był w tym meczu bardzo mocną bronią gospodyń (17-7). MVP: Dagmara Dąbrowska (15/44 = 34% skuteczności w ataku + 2 asy + 6 bloków; 30% pozytywnego przyjęcia).

Moya Radomka Radom - ITA Tools Stal Mielec 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:18)

Radomka: Agata Plaga, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska, Kateryna Zhylinska, Brigitta Petrenko – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Andela Kovac, Iga Marszałkowicz, Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova. Trener: Piotr Filipowicz.

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Adamczyk, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Aleksandra Walczak, Natasha Calkins, Nina Nesimovic, Aleksandra Kazała. Trener: Dominik Stanisławczyk.

