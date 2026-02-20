Sceny po meczu o medal mistrzostw świata. FIVB zawiesił siatkarkę

Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) zawiesiła na jeden turniej brazylijską siatkarkę plażową Carolinę Solberg Salgado za niesportowe zachowanie, jakim było... wyrażenie radości z uwięzienia prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w wywiadzie po zwycięskim meczu w mistrzostwach świata.

Dwie siatkarki plażowe walczą o piłkę przy siatce podczas meczu.
fot. PAP
Carolina Solberg Salgado (z lewej) zawieszona przez FIVB po mistrzostwach świata

W związku z zaistniałymi wydarzeniami czekano na oficjalną decyzję FIVB. W końcu federacja wystosowała oficjalny komunikat:

 

"Komisja dyscyplinarna FIVB nałożyła na Carolinę Solberg Salgado zawieszenie na jeden turniej za niesportowe zachowanie związane z wypowiedziami politycznymi podczas wywiadu na boisku po meczu" - poinformowała organizacja.

 

Do zdarzenia doszło 23 listopada, po tym jak Salgado z Rebeccą Silvą zdobyły brązowy medal mistrzostw świata w Adelajdzie w Australii, pokonując rodaczki Thamelę Coradello i Victorię Lopes 2:0.

 

Podczas wywiadu na żywo, który słyszeli także kibice, 38-latka stwierdziła, że był to "wspaniały dzień" nie tylko dla niej, ale także "dla świata", ponieważ 24 godziny wcześniej prezydent Bolsonaro został osadzony w więzieniu.

 

- Wczoraj w Brazylii wsadziliśmy do więzienia najgorszego prezydenta w historii. Trzeba to uczcić - powiedziała po angielsku, wywołując aplauz publiczności.

 

Potem dodała w języku portugalskim: - Trzeba to uczcić, Bolsonaro jest w więzieniu, to świetnie!

 

Z powodu zawieszenia nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnym etapie międzynarodowej serii Beach Pro Tour Elite.

PAP
