Sceny po meczu o medal mistrzostw świata. FIVB zawiesił siatkarkę
Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) zawiesiła na jeden turniej brazylijską siatkarkę plażową Carolinę Solberg Salgado za niesportowe zachowanie, jakim było... wyrażenie radości z uwięzienia prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w wywiadzie po zwycięskim meczu w mistrzostwach świata.
W związku z zaistniałymi wydarzeniami czekano na oficjalną decyzję FIVB. W końcu federacja wystosowała oficjalny komunikat:
"Komisja dyscyplinarna FIVB nałożyła na Carolinę Solberg Salgado zawieszenie na jeden turniej za niesportowe zachowanie związane z wypowiedziami politycznymi podczas wywiadu na boisku po meczu" - poinformowała organizacja.
Do zdarzenia doszło 23 listopada, po tym jak Salgado z Rebeccą Silvą zdobyły brązowy medal mistrzostw świata w Adelajdzie w Australii, pokonując rodaczki Thamelę Coradello i Victorię Lopes 2:0.
Podczas wywiadu na żywo, który słyszeli także kibice, 38-latka stwierdziła, że był to "wspaniały dzień" nie tylko dla niej, ale także "dla świata", ponieważ 24 godziny wcześniej prezydent Bolsonaro został osadzony w więzieniu.
- Wczoraj w Brazylii wsadziliśmy do więzienia najgorszego prezydenta w historii. Trzeba to uczcić - powiedziała po angielsku, wywołując aplauz publiczności.
Potem dodała w języku portugalskim: - Trzeba to uczcić, Bolsonaro jest w więzieniu, to świetnie!
Z powodu zawieszenia nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnym etapie międzynarodowej serii Beach Pro Tour Elite.