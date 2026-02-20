Solik, Owczarek i Maksym ze złotem! Mistrzostwa Polski rozgrzały Białkę przed Pucharem Europy FIS

W dniach 18 i 19 lutego w Białce Tatrzańskiej, w ramach Garmin Winter Sports Festival, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski PZN (FIS) w freestyle’owych konkurencjach Slopestyle i Big Air. Dla czołowych polskich zawodników i zawodniczek był to ważny sprawdzian przed odbywającymi się również w ramach festiwalu zawodami Pucharu Europy FIS.

ZOBACZ TAKŻE: 20-latka ze złotem w Mediolanie! Polka zajęła 20. miejsce

Po złoto w obydwu konkurencjach sięgnęli Stanisław Solik (freeski), Krzysztof Owczarek (snowboard) oraz Suzie Maksym (snowboard), potwierdzając swoją doskonałą dyspozycję. Dla trójki młodych reprezentantów Polski to z pewnością duży zastrzyk motywacji przed startem w zawodach Pucharu Europy FIS, które rozegrane zostaną na tej samej skoczni już w sobotę i niedzielę.

Informacja prasowa