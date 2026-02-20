Stany Zjednoczone lepsze od Słowacji w turnieju hokejowym na igrzyskach. Będzie finał z Kanadą

W pierwszym półfinale Kanada pokonała Finlandię 3:2.

Zespół USA prowadził po pierwszej tercji 2:0 po bramkach Dylana Larkina i w samej końcówce Tage'a Thompsona. W połowie drugiej części gry Amerykanie strzelili dwa gole w odstępie... 19 sekund, najpierw Jack Hughes, chwilę potem Jack Eichel. Kilka minut później na 5:0 podwyższył Hughes. I było po emocjach.

- Zabrakło dyscypliny, mieliśmy za dużo kar, rywale zbyt łatwo zdobywali bramki - komentował w rozmowie z Eurosportem po drugiej tercji wyraźnie zrezygnowany Tomas Tatar.

W trzeciej tercji rozmiary porażki zmniejszyli Juraj Slafkovsky, król strzelców i najlepszy zawodnik poprzedniego turnieju olimpijskiego w Pekinie, oraz Pavol Regenda. Gole Słowaków rozdzieliło trafienie Brady'ego Tkachuka.

Słowacy, którzy w fazie grupowej potrafili pokonać Finlandię 4:1, w półfinale praktycznie nie zagrozili Amerykanom. W sobotę zagrają o brązowy medal ponownie z reprezentacją „Suomi”.

Natomiast niedzielny finał zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy „Cudu na lodzie”, jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.

W XXI wieku będzie to trzeci finał olimpijski z udziałem tych drużyn. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku „Klonowego Liścia” wygrali z gospodarzami 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2.

Finał turnieju hokejowego będzie ostatnią konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Wyniki półfinałów:

Kanada - Finlandia 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

USA - Słowacja 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

PAP