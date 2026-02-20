W piątek będziemy śledzić kolejne występy polskich zawodników na olimpijskich arenach - torach do łyżwiarstwa szybkiego, short tracku i bobslejów. W programie Studio Mediolan Cortina odniesiemy się do tych, a także innych dzisiejszych wydarzeń.

ZOBACZ TAKŻE: 20-latka ze złotem w Mediolanie! Polka zajęła 20. miejsce



Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą medalistka MŚ i ME w short tracku, olimpijka z Pekina Nikola Mazur, były prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, ekspert Polsatu Sport i Eurosportu Jacek Tascher oraz podoficer - rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Zespołu Strzeleckiego, a także medalistka MŚ i ME w szpadzie Magdalena Piekarska-Twardochel.



W programie porozmawiamy również o obecności w reprezentacji Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich aż 21 żołnierzy Wojska Polskiego. W tym temacie połączymy się z Pawłem "Navalem" Mateńczukiem - pełnomocnikiem ministra obrony ds. warunków służby wojskowej.



Posłuchamy także rozmów naszego reportera we Włoszech Marcina Lepy. Informacje z olimpijskich aren przedstawi Aleksandra Szutenberg, która porozmawia też z trzykrotnym mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich Thomasem Morgensternem. Połączymy się z Michałem Białońskim, który nagrał trenerów naszych medalistów olimpijskich: Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.