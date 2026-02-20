Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław?

Kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa Rzeszowianki nie powinny mieć problemów z pokonaniem ekipy z Dolnego Śląska. Wrocławianki w ostatnich tygodniach przegrywają seryjnie spotkania. Z pięciu meczów wygrały zaledwie jeden - z EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewanie dołączył do klubu z Rzeszowa! Przez wiele sezonów grał w PlusLidze

Dyspozycja obu zespołów jest również widoczna w tabeli Tauron Ligi. Ekipa z Podkarpacia to zdecydowane liderki rozgrywek, a ich rywalki plasują się na 11. miejscu. Spadek raczej im nie grozi, ale faza play-off wydaje się bardzo odległa.

Warto dodać, że w Rzeszowie doszło ostatnio do sporych zmian. Niezadowalające wyniki sprowokowały władze klubu do zmiany szkoleniowca pierwszej drużyny. Trenerką zespołu z Rzeszowa została dotychczasowa asystentka zwolnionego Cesara Hernandeza Gonzaleza, była zawodniczka tego klubu Jelena Blagojević.

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport