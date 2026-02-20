Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

DevelopRes Rzeszów podejmie #VolleyWrocław w spotkaniu 19. kolejki Tauron Ligi. Czy liderki rankingu zainkasują kolejne punkty? Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Grupa siatkarek w niebieskich strojach sportowych świętuje, podając sobie ręce i uśmiechając się.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław?

Kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa Rzeszowianki nie powinny mieć problemów z pokonaniem ekipy z Dolnego Śląska. Wrocławianki w ostatnich tygodniach przegrywają seryjnie spotkania. Z pięciu meczów wygrały zaledwie jeden - z EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Dyspozycja obu zespołów jest również widoczna w tabeli Tauron Ligi. Ekipa z Podkarpacia to zdecydowane liderki rozgrywek, a ich rywalki plasują się na 11. miejscu. Spadek raczej im nie grozi, ale faza play-off wydaje się bardzo odległa. 

 

Warto dodać, że w Rzeszowie doszło ostatnio do sporych zmian. Niezadowalające wyniki sprowokowały władze klubu do zmiany szkoleniowca pierwszej drużyny. Trenerką zespołu z Rzeszowa została dotychczasowa asystentka zwolnionego Cesara Hernandeza Gonzaleza, była zawodniczka tego klubu Jelena Blagojević.

 

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport
SIATKÓWKATAURON LIGA
