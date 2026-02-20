TAURON Liga: LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja i wynik na żywo
LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz to spotkanie 18. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00
LOTTO Chemik Police wyszedł ostatnio z kryzysu. Siatkarki Dawida Michora po czterech przegranych z rzędu pokonały w sobotę na wyjeździe #VolleyWrocław. Choć do końca fazy zasadniczej pozostało pięć spotkań, muszą dać z siebie wszystko, by zagwarantować sobie awans do ćwierćfinału play-offów.
Najbliższym rywalem Chemika będzie Metalkas Pałac Bydgoszcz. Trudno zaprzeczyć, że zespół od początku roku spisuje się fatalnie. Nie dość, że przegrał sześć meczów z rzędu, to niewiele brakuje, by wypadł z grona drużyn gwarantujących sobie występ w play-offach. Jeśli chodzi o bezpośrednie spotkania, Pałac wygrał jednak trzy ostatnie starcia.
