TAURON Liga: MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja i wynik na żywo

MOYA Radomka Radom ma niemałe problemy. W sześciu ostatnich spotkaniach poniosła aż pięć porażek. Poza odpadnięciem z Pucharu CEV grozi jej również brak awansu do fazy pucharowej TAURON Ligi. W poniedziałek wydawało się, że uda się przełamać złą passę, ale mimo prowadzenia, nie udało się pokonać drużyny Sokół & Hagric Mogilno.

Zawodniczki Piotra Filipowicza zmierzą się w piątek z ITA TOOLS Stal Mielec. Rywalki regularnie ostatnio punktują. Kilka dni temu pokonały na wyjeździe ŁKS Łódź i po 17. kolejkach ligowych mają już na koncie 20 punktów. Aby znacząco przybliżyć się do bezpośredniego awansu do play-offów, muszą zanotować kolejne zwycięstwo.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.