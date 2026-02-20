Trener polskiego klubu siatkarskiego podał się do dymisji! Już jest następca

W czwartkowy wieczór w ramach 18. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi zmierzyły się Sokół & Hagric Mogilno oraz EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego sprawił sensację i wygrał 3:0. Było to pierwsze historyczne zwycięstwo drużyny Bartosza Kujawskiego. Dzień później napłynęły zaskakujące wieści w sprawie trenera ekipy z Mogilna.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczna chwila! Pierwsze zwycięstwo siatkarskiego beniaminka

"Trener Mateusz Grabda, po wczorajszym meczu postanowił podać się do dymisji. Od dzisiaj funkcję Pierwszego Trenera przejmuje Marcin Ogonowski. Mati, dziękujemy za twoją pracę na rzecz żółto-czarnych. Życzymy powodzenia w dalszej karierze" - brzmi oficjalny komunikat w mediach społecznościowych Sokoła & Hagric Mogilno.

Grabda pełnił funkcję trenera pierwszej drużyny od sezonu 2024/2025. Pozostawił drużynę na dziesiątym miejscu w tabeli. Następny mecz z nowym trenerem Mogilnianki rozegrają 5 marca. Przeciwnikiem będzie ITA TOOLS Stal Mielec.

JZ, Polsat Sport