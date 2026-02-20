Widzew zremisował z Cracovią

W pierwszej połowie żadnemu z zespołów nie udało się poważniej zagrozić bramce rywala. Akcje z obu stron najczęściej kończyły się przed polem karnym i uderzeniami z dalszej odległości. Spośród gospodarzy w ten sposób Sebastiana Madejskiego próbowali zaskoczyć Duńczyk Emil Kornvig, Szwajcar Andi Zeqir i Mariusz Fonalczyk. Żaden ich strzał nie był jednak celny.

Z kolei ze strony Cracovii nieco problemów Bartłomiejowi Drągowskiemu sprawiło uderzenie Mateusza Klicha, a płaski strzał Bośniaka Ajdina Hasicia minął słupek bramki. W 38. minucie bramkarza gospodarzy po rajdzie z połowy boiska pokonał Kahveh Zahiroleslam, lecz sędzia anulował gola po wideoweryfikacji z powodu pozycji spalonej amerykańskiego napastnika.

Druga połowa zaczęła się od odważniejszych ataków ekipy gości, ale to Widzew był nieco bliżej objęcia prowadzenia. W 54. groźnie z rzutu wolnego uderzył Albańczyk Juljan Shehu, dobrze interweniował jednak Madejski.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Widzew Łódź - Cracovia 0:0

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski (90+2. Carlos Isaac), Przemysław Wiśniewski, Stelios Andreou, Christopher Cheng - Osman Bukari, Lukas Lerager, Juljan Shehu, Mariusz Fornalczyk (90+2. Bartłomiej Pawłowski) - Emil Kornvig, Andi Zeqiri (85. Fran Alvarez).

Cracovia: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Dominik Piła - Ajdin Hasić (90+1. Beno Selan), Amir Al-Ammari, Mateusz Klich (90+1. Gabriel Charpentier), Mateusz Praszelik (54. Maxime Dominguez), Pau Sans (46. Dijon Kameri) - Kahveh Zahiroleslam (74. Wiktor Bogacz).

Żółte kartki: Mariusz Fornalczyk, Andi Zeqiri, Emil Kornvig, Juljan Shehu, Stelios Andreou - Bosko Sutalo, Pau Sans, Mateusz Klich, Oskar Wójcik.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 17 384.

PAP