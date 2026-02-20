Wielkie wyzwanie przed Wiśniewskim na gali DWM 8

W styczniu 2026 roku organizacje DWM i Tuco Promotion po raz kolejny połączyły siły, dostarczając kibicom sportów walki w Wieluniu wielu emocji. Niewiele ponad dwa miesiące później czeka nas kolejne wydarzenie spod szyldu DWM. Tym razem areną zmagań będzie Świdwin w województwie zachodniopomorskim.

Walką wieczoru będzie pojedynek w kategorii półśredniej. Naprzeciw siebie staną zawodnicy znajdujący się na zupełnie różnych etapach kariery.

Z jednej strony zobaczymy 24-letniego Krystiana Wiśniewskiego, który na co dzień trenuje w Warszawskim Centrum Atletyki. Ma za sobą bardzo udaną karierę amatorską, w trakcie której triumfował m.in w turniejach ALMMA.

W 2021 roku zadebiutował w zawodowym MMA, pokonując Kacpra Ciemnego. W dwóch kolejnych starciach musiał jednak uznać wyższość rywali. Warto dodać, że byli to Michał Guzik i Mateusz Pawlik – obecni zawodnicy organizacji KSW. Od 2024 roku Wiśniewski stoczył cztery pojedynki i każdy z nich zakończył zwycięstwem.

Teraz przed 24-latkiem stanie weteran światowej sceny MMA. Henry Fadipe ma na koncie występy w KSW, MMA Attack oraz mistrzostwo irlandzkiej federacji Cage Legacy. Urodzony w Nigerii, a reprezentujący Irlandię zawodnik, pokonywał takich rywali jak Albert Odzimkowski, Krystian Kaszubowski czy Łukasz Stanek.

Odzimkowskiego poddał niezwykle rzadką techniką – tzw. peruwiańskim krawatem. Fadipe słynie z efektownego stylu i częstych skończeń przed czasem – tylko pięć z jego 29 walk zakończyło się decyzją sędziów. Dla młodszego o dziesięć lat Wiśniewskiego ewentualna wygrana byłaby najcenniejszym zwycięstwem w dotychczasowej karierze.

W Świdwinie zobaczymy również Artura Kamińskiego, którego kibice mogli oglądać w Wieluniu podczas poprzedniej edycji DWM. Wówczas uratował walkę wieczoru, wchodząc na zastępstwo do starcia z Pawłem „Furią” Czyżykiem.

Co ciekawe, 37-latek rywalizował wtedy na zasadach bokserskich. Warto przypomnieć, że Czyżyk to niegdyś czołowy polski pięściarz kategorii półciężkiej, natomiast Kamiński wcześniej nie walczył w tej formule. Jego najmocniejszą stroną pozostaje brazylijskie jiu-jitsu.

Tym razem rywalem Kamińskiego będzie znany z dobrej stójki Tobiasz Lewandowski. W swoim dorobku ma zwycięstwa m.in nad Mateuszem Golą, Marcinem Filipczakiem oraz Krystianem Tołkaczewskim.

Gala DWM 8 odbędzie się 28 marca. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Informacja Prasowa