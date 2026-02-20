Włoszczowska nadal wiceprzewodniczącą Komisji Zawodniczej MKOl

Oprócz Włoszczowskiej, która jest pierwszą wiceprzewodniczącą od 2024 roku, na drugiego wiceprzewodniczącego wybrano byłego kenijskiego rugbystę Humphreya Kayange'a. Komisja Zawodnicza utworzyła również trzecie stanowisko wiceprzewodniczącego, które obejmie Kanadyjczyk Oluseyi Smith, startujący w lekkoatletyce i bobslejach.

Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących będzie obowiązywać do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Wybory odbyły się podczas posiedzenia Komisji Zawodniczej MKOl w Mediolanie, przy okazji zimowych igrzysk.

Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim z Pekinu 2008 oraz Rio de Janeiro 2016, działa w Komisji Zawodniczej od 2021 roku, na tej podstawie ma też status członka MKOl.

Komisja Zawodnicza MKOl reprezentuje wszystkich sportowców na świecie. Składa się z maksymalnie 23 członków, z których 12 jest wybieranych bezpośrednio w wyborach podczas letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, a maksymalnie 11 członków jest mianowanych, aby zapewnić równowagę między płciami, regionami i dyscyplinami sportowymi.