WTA w Dubaju: Coco Gauff - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

WTA w Dubaju: Coco Gauff - Elina Switolina.

Coco Gauff - Elina Switolina to spotkanie w ramach półfinału turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Elina Switolina na Polsatsport.pl.

Coco Gauff po rozczarowującym turnieju w Doha pragnie sięgnąć po tytuł w Dubaju. Do tej pory radzi sobie bardzo dobrze. Wygrała trzy mecze, tracąc w sumie jedynie seta. W poprzedniej rundzie nie dała szans Alexandrze Eali, którą rozbiła 6:0, 6:2. Teraz jej rywalką będzie Elina Switolina.

 

Amerykanka przystąpi do tego starcia z dodatkową motywacją. Miesiąc temu przegrała z Ukrainką w ćwierćfinale Australian Open 1:6, 2:6, przez co odpadła z turnieju. Jak dotąd obie zawodniczki zmierzyły się czterokrotnie, a bilans ich spotkań jest remisowy. Switolina po wyeliminowaniu Pauli Badosy, Belindy Bencic oraz Antonii Ruzić zrobi wszystko, by awansować do finału.

 

