WTA w Dubaju: Jessica Pegula - Amanda Anisimowa. Relacja live i wynik na żywo

Jessica Pegula od początku roku spisuje się fantastycznie. Po dotarciu do półfinału Australian Open nie ma sobie równych podczas zawodów w Dubaju. Najpierw Amerykanka pokonała Warwarę Graczową. Następnie pewnie wygrała z Ivą Jović, natomiast w poprzedniej rundzie wyeliminowała Clarę Tauson.

Jej rywalką w walce o finał będzie Amanda Anisimowa. Dla 24-latki będzie to znakomita szansa, by zrewanżować się rywalce za porażkę w ćwierćfinale Australian Open. Jak dotąd w Dubaju wygrała trzy mecze. Sporą niespodziankę sprawiła przede wszystkim w ćwierćfinale, w którym pokonała Mirrę Andriejewą 2:6, 7:5, 7:6 (4).

