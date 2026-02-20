Wyjątkowe wspomnienia z dzieciństwa Kacpra Tomasiaka. Mamy album ze zdjęciami!

Kacper Tomasiak zszokował świat skoków narciarskich swoją postawą na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Po dwóch sukcesach indywidualnych - srebrze na normalnym obiekcie i brązie na dużym, trzeci - także srebrny - wywalczył w Predazzo w rywalizacji duetów, razem z Pawłem Wąskiem. Stał się tym samym jednym z najbardziej utytułowanych polskich olimpijczyków.

ZOBACZ TAKŻE: Kacper Tomasiak już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego (ZDJĘCIA)

Skoczek z Bielska-Białej w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata i nie wygrał jeszcze żadnych zawodów tej rangi. Z igrzysk wrócił z trzema medalami, co jest nie tylko efektem przygotowania przez sztab trenerski, ale psychiki młodego zawodnika LKS Klimczok Bystra.

O formę zawodnika dbali m.in. Wojciech Topór, Robert Mateja i Jarosław Konior. Ostatni z nich w ekskluzywnej rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport opowiedział o dzieciństwie Tomasiaka. Nie zabrakło również albumu ze zdjęciami i wyjątkowych historii z życia Bielszczanina.

Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie zdobył medal olimpijski. Dokonał tego trzy tygodnie po swoich 19. urodzinach. W 1972 roku w Sapporo złoto wywalczył Wojciech Fortuna. Adam Małysz w latach 2002-2010 sięgnął po cztery krążki: trzy srebrne i brązowy. Kamil Stoch zwyciężył dwukrotnie w Soczi (2014), a cztery lata później triumfował na dużej skoczni w Pjongczangu. W 2022 roku brąz na normalnym obiekcie w chińskim Zhangjiakou zdobył Dawid Kubacki.

Tomasiak jest najmłodszym polskim skoczkiem narciarskim, który stanął trzy razy na podium zawodów tej rangi i czwartym biało-czerwonym, który wrócił z igrzysk z trzema krążkami. Wcześniej dokonały tego - licząc letnie i zimowe igrzyska - trzy ikony polskiego sportu: lekkoatletka Irena Szewińska (Tokio 1964, złoto i dwa srebra), pływaczka Otylia Jędrzejczak (Ateny 2004, złoto i dwa srebra) oraz w zimowych zmaganiach Justyna Kowalczyk (Vancouver 2010, złoto, srebro, brąz).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport