Zwycięstwo Holendrów w sztafecie na 5000 m na igrzyskach

Holendrzy triumfowali z czasem 6.51,847. Koreańczycy, wicemistrzowie olimpijscy także w Pekinie cztery lata temu, uzyskali rezultat 6.52,239, a Włosi, którzy także powtórzyli wynik z Pekinu, dotarli do mety z czasem 6.52,335.

Kanadyjczycy, mistrzowie olimpijscy z Pekinu, zajęli czwarte miejsce.

Finał A

1. Holandia 6.51,847 (Teun Boer, Friso Emons, Itzhak De Laat, Jens Van 'T Wout)

2. Korea Południowa 6.52,239 (Rim Jongun, Shin Dong Min, Lee Jeongmin, Lee June Seo)

3. Włochy 6.52,335 (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli)

4. Kanada 6.52,425

Finał B

5. Chiny 6.49,894

6. Belgia 6.51,672

7. Japonia 6.52,083

8. Węgry 6.52,209

PAP