Zacięte siatkarskie starcie w Zawierciu! Osłabiony Trefl postawił się faworytom

Drużyna Trefla przyjechała do Zawiercia mocno osłabiona, z powodów zdrowotnych nie mogli zagrać dwaj zawodnicy z podstawowego składu - Aliaksei Nasevich i Joe Worsley, a także Rafał Sobański. Mimo tego, gdańszczanie w pierwszym secie toczyli wyrównaną walkę z gospodarzami.

Po wyrównanym początku (8:8), w środkowej części seta zawiercianie uzyskali przewagę (14:11), ale Trefl odrobił straty (16:16) i zwycięzcę wyłoniła końcówka. Ważne okazały się dwa punkty zdobyte przez Bartosza Kwolka - atak i as (23:21), Aaron Russell wywalczył piłkę setową (24:22), a zepsuta zagrywka rywali dała ostatni punkt ekipie Aluronu (25:23).

W drugim secie do głosu doszli siatkarze Trefla, którzy uzyskali minimalną przewagę (11:13), którą później powiększyli do czterech oczek. Goście grali w tym secie niemal bezbłędnie - oddali rywalom zaledwie jeden punkt, a Jurajscy Rycerze popełnili siedem błędów. Od stanu 12:16 obie ekipy grały punkt za punkt, co było po myśli gdańszczan. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował ze środka Paweł Pietraszko (21:25).

Zaciętej walki i emocji nie brakowało w partii numer trzy. Najpierw przewagę uzyskali zawiercianie (11:8), ale goście odwrócili wynik (15:17). Jurajscy Rycerze wyrównali (18:18), Trefl jednak znów odskoczył (18:21). W końcówce, po dwóch dobrych zagrywkach Mateusza Bieńka znów prowadzili gospodarze (23:22), ale dwie kolejne akcje skończył Tobias Brand (23:24). Aluron doprowadził do gry na przewagi, w niej jednak górą byli przyjezdni, a ostatni punkt wywalczył Brand (24:26).

Początek czwartej partii przyniósł równą grę obu zespołów (10:10). Później kilka oczek zaliczki wypracowali sobie siatkarze z Zawiercia (16:13), ale Trefl odrobił straty (18:18). W międzyczasie boisko z powodu urazu musiał opuścić Aaron Russell. W końcówce, przy stanie 21:21 ucierpiał natomiast Miguel Tavares, ale wrócił do gry. Końcówka tym razem dla gospodarzy. Mateusz Bieniek najpierw zaatakował ze środka, a po chwili zamknął seta zagrywką (25:22).

Od pierwszych akcji tie-breaka przewagę uzyskali zawiercianie (3:0), którzy przy zmianie pól nadal mieli trzy oczka zaliczki po ataku Bartłomieja Bołądzia (8:5). Później kibice byli świadkami niesamowitej wymiany obu ekip, która była ozdobą tego widowiska (9:6). Siatkarze Aluronu utrzymywali przewagę, po asie Mateusz Bieńka prowadzili 11:7, Bołądź skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową (14:11), a dwie akcje później zakończył to zacięte starcie (15:12).

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (25), Mateusz Bieniek (18), Aaron Russell (16), Bartosz Kwolek (14), Miłosz Zniszczoł (10) – Aluron; Damian Schulz (30), Tobias Brand (22), Moustapha M'Baye (11), Piotr Orczyk (10) – Trefl. MVP: Mateusz Bieniek (14/17 = 82% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Aluron CMC Warta Zawiercie – Energa Trefl Gdańsk 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:22, 15:12)

Warta: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Patryk Łaba, Adrian Markiewicz, Jurij Gladyr, Jakub Czerwiński. Trener: Michał Winiarski.

Trefl: Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Damian Schulz, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Przemysław Stępień – Voitto Koykka (libero) oraz Damian Kogut, Piotr Nowakowski. Trener: Mariusz Sordyl.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI