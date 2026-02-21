Bezbłędny Alcaraz! Hiszpan z drugim tytułem w tym roku

Hiszpan od razu przystąpił do ataku. Już w pierwszym gemie przełamał Filsa, a po kilku minutach prowadził już 3:1. Im dalej w las, tym pogłębiał się kryzys francuskiego tenisisty. By móc jeszcze liczyć się w grze o końcowe trofeum, musiał jak najszybciej zapomnieć o przebiegu tej partii.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa sety w finale. Poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Dubaju

Drugi set również należał do lidera rankingu. Alcaraz był "w gazie", czego nie dało się powiedzieć o jego przeciwniku. W pewnym momencie Fils był już tak sfrustrowany, że w złości roztrzaskał rakietę. Jak się można było domyślać, nie pomogło mu to w naprawie swoich błędów. Hiszpan natomiast ze spokojem kontynuował grę. W zaledwie 50 minut zakończył to spotkanie i sięgnął po zwycięstwo w całej rywalizacji.

To już drugi turniejowy triumf Alcaraza w tym sezonie. 22-latek z Murcji dotychczas wystąpił tylko w Australian Open, gdzie w finale wygrał z Novakiem Djokoviciem. Jego seria zwycięstw wynosi obecnie 14.

Carlos Alcaraz - Arthur Fils 2:0 (6:2, 6:1)