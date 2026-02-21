Nokaut w tie-breaku! Siatkarze Bogdanki uniknęli sensacji i przerwali złą passę

Premierowa partia miała niecodzienny przebieg. Szybko przewagę uzyskali suwalczanie (5:8), którzy w środkowej części seta wręcz dominowali na boisku, dobrze prezentowali się w polu serwisowym, dokładali punkty blokiem i powiększali przewagę (8:14, 9:17, 12:21). Po ataku Bartosza Filipiaka goście mieli piłkę setową przy stanie 15:24 i przegrali... sześć kolejnych akcji! W końcu jednak zatrzymali atak rywali blokiem i zdobyli brakujący punkt (21:25).

Gospodarze zaczęli drugą odsłonę od mocnego uderzenia (6:1) i przegrali pięć kolejnych akcji (6:6). Bogdanka odbudowała przewagę, gdy trzema asami popisał się Fynnian McCarthy (15:11), ale przyjezdni znów wyrównali (19:19). Po dwóch punktowych blokach lublinianie mieli piłkę setową przy stanie 24:22, jednak po asie Bartosza Filipiaka goście doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Wojnę nerwów wygrał Ślepsk, a przesądził o tym pojedynczy blok Jana Nowakowskiego (27:29).

W trzeciej partii lublinianie uzyskali przewagę po dwóch asach Aleksa Grozdanowa (6:3). Później jeszcze powiększyli różnicę przy zagrywkach Mateusza Malinowskiego (15:8). Od tego momentu gospodarze kontrolowali sytuację, a trener Ślepska Dominik Kwapisiewicz dał pograć kilku rezerwowym. Bogdanka pewnie wygrała 25:19, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Hilir Henno.

Kolejna odsłona od początku toczyła się przy minimalnej przewadze gospodarzy (6:4, 10:8). Podobnie jak w poprzednim secie, lublinianie w środkowej części przejęli kontrolę nad przebiegiem boiskowych wydarzeń. Grali skutecznie i popełnili zaledwie jeden błąd w całym secie. Po serii czterech wygranych akcji prowadzili 19:13 i spokojnie zmierzali do tie-breaka. Hilir Henno ustalił wynik tej partii na 25:17.

Początek tie-breaka to Mateusz Malinowski w polu serwisowym i nokautująca seria wygranych akcji przez gospodarzy (9:0). Po takim otwarciu gospodarze spokojnie dokończyli seta. Maciej Zając wywalczył piłkę meczową (14:3), a Fynnian McCarthy zamknął atakiem ze środka tę jednostronną partię (15:4) i cały mecz.

Najwięcej punktów: Hilir Henno (20), Aleks Grozdanow (17), Wilfredo Leon (13), Fynnian McCarthy (12) – Bogdanka; Asparuh Asparuhov (20), Bartosz Filipiak (16), Antoni Kwasigroch (13), Joaquin Gallego (11), Jan Nowakowski (10) – Ślepsk. Gospodarze skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (18-11). W zespole gospodarzy Kewin Sasak pojawił się na boisku jedynie w pierwszej akcji meczu. W ekipie Ślepska nie mógł zagrać Henrique Honorato, który jednak przez pomyłkę został wpisany do składu na drugą parię i opuścił boisko jeszcze przed pierwszą akcją. MVP: Hilir Henno (20/32 = 62% skuteczności w ataku; 47% pozytywnego przyjęcia).

Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4)

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Hilir Henno, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Marcin Komenda, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Jakub Wachnik, Mateusz Malinowski, Maciej Zając. Trener: Stephane Antiga.

Ślepsk: Antoni Kwasigroch, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Henrique Honorato, Jakub Rząca, Kamil Droszyński, Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI