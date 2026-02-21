Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. To oni poniosą polską flagę

Zimowe

Chorążymi reprezentacji podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo będą Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska.

Łyżwiarz w białym kasku i goglach, czerwonym stroju, ślizgający się po lodowym torze
fot. PAP
Władimir Semirunnij

Semirunnij zdobył na tych igrzyskach srebrny medal olimpijski w biegu łyżwiarskim na 10 000 m.

 

Natomiast Topolska startowała w short tracku.

BS, PAP
