Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. To oni poniosą polską flagę
Chorążymi reprezentacji podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo będą Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska.
Władimir Semirunnij
Semirunnij zdobył na tych igrzyskach srebrny medal olimpijski w biegu łyżwiarskim na 10 000 m.
Natomiast Topolska startowała w short tracku.
