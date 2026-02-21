Co ze stanem zdrowia Kamili Sellier? Łyżwiarka zabrała głos

Łukasz OstrowskiZimowe

Kamila Sellier, która w piątkowy wieczór doznała groźnie wyglądającej kontuzji na torze do short tracku podczas zimowych igrzysk olimpijskich, opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do swojego stanu zdrowia.

Kobieta w łóżku szpitalnym i ratownicy niosący nosze na lodowisku
fot: PAP, Instagram/kamila_sellier
Kamila Sellier zabrała głos po groźnym wypadku na igrzyskach

Do zdarzenia doszło podczas ćwierćfinału na dystansie 1500 metrów. Sellier radziła sobie świetnie i w momencie kolizji zajmowała trzecią lokatę. Wystarczył jednak moment nieuwagi na wirażu i błąd jednej z zawodniczek, by doszło do karambolu. Polka upadła z dużym impetem, a wraz ze sobą pociągnęła utytułowaną Włoszkę, Ariannę Fontanę.

 

Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, ponieważ w zamieszaniu Sellier została zraniona łyżwą rywalki w okolicach oka. Sędziowie natychmiast przerwali wyścig, a na lodzie pojawiły się służby medyczne. Polkę przetransportowano prosto do szpitala.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kamila Sellier spędziła noc w szpitalu. Są nowe wieści

 

Na szczęście sama zainteresowana szybko uspokoiła fanów. W sobotnie popołudnie opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

 

- Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza, niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze - napisała Sellier.

 

Po analizie wideo sędziowie dopatrzyli się winy Polki przy manewrze wyprzedzania, co poskutkowało oficjalną dyskwalifikacją. Pech nie opuszczał także jej koleżanek z reprezentacji. Marzenia o awansie w podobny sposób straciły Natalia Maliszewska oraz Gabriela Topolska. One również zaliczyły upadki w swoich biegach, choć na szczęście nie tak groźne, jak Sellier. W efekcie żadnej z Biało-Czerwonych nie udało się przebrnąć przez ćwierćfinały.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEIGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026IOIO 2026KAMILA SELLIERŁYŻWIARSTWO SZYBKIESHORT TRACKSPORTY ZIMOWEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MEDIOLAN-CORTINAZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magdalena Tascher: Pożegnanie Katii z lodem to był znaczący obrazek, również dla nas
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 