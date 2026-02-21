Debiut siatkarskiej legendy! To piąty taki przypadek w historii polskiej ligi

Jelena Blagojević była gwiazdą polskiej ekstraklasy siatkarek. Występowała w niej przez dziewięć sezonów, reprezentując barwy Chemika Police, Developresu Rzeszów oraz PGE Grot Budowlanych Łódź. Teraz zadebiutowała w roli pierwszego trenera rzeszowskiej drużyny, po tym jak zwolniono Hiszpana Cesara Hernandeza Gonzaleza, którego była asystentem.

– Nie czułam jakiegoś stresu, mogłam spać spokojnie. Zresztą jestem zmęczona i śpię bardzo dobrze. Wszystkie dziewczyny mnie o to pytały przed meczem, ale było dobrze. Coś tam sobie w głowie przygotowywałam, układałam jakieś pomysły jak to miałoby wyglądać. Cieszę się, że byłam tu obok linii, a dziewczyny te emocje i sposób grania przełożyły na boisku. Bardzo cieszyłam się z nimi – mówiła Blagojević.

Serbka została pierwszą zagraniczną trenerką w historii PLS, a piątą po Małgorzacie Niemczyk, Agacie Kopczyk (panieńskie nazwisko Sarnik), Magdalenie Śliwie i Agnieszce Rabce.

– Nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że wiele kobiet ma poczucie, że wiele drzwi pozostaje dla nich zamkniętych i nie otrzymują one takich szans, jaką ja dostałam tutaj. Przykładowo w koszykówce kobiecej jest inaczej, choćby i w mojej rodzimej Serbii, gdzie trenerem reprezentacji od lat jest Maria Maljković. W wielu klubach europejskich pracują kobiety, ale w siatkówce tak nie jest. Mam nadzieję, że to się zmieni. Może moja praca będzie tym malutkim kroczkiem, żeby coś zmienić w tej kwestii. Dziewczyny, które całe swoje życie poświęciły tej dyscyplinie i chciały by w niej zostać powinny mieć otwarte drzwi – powiedziała Serbka.

Blagojević podkreśliła, że kluby powinny dbać o zawodniczki, które chciałyby zostać przy siatkówce, ale nie mają pomysłu na przyszłość po zakończeniu kariery.

– Kluby powinny im pomóc, bo to są trudne rzeczy. Kończysz granie po 15 latach i trzeba zrobić ten pierwszy krok. Mam nadzieję, że ta moja praca zmieni to podejście i nas, trenerek będzie coraz najwięcej. Bardzo temu kibicuję – stwierdziła Blagojević.

W trenerskim debiucie jej zespół w 79 minut rozprawił się z przedostatnią w tabeli drużyną z Wrocławia.

– Myślałam, że rywalki postawią się bardziej, bo potrzebują punktów. Tak się nie stało. Dziewczyny robiły to, co przez te ostatnie parę dni trenowaliśmy. To przełożyło się na boisku i stąd ten wynik 3:0. Na pewno taki rezultat zbudują dobrą atmosferę, co jest fajne – mówiła trenerka DevelopResu, który bardzo dobrze spisał się w bloku, zdobywając tym elementem dziesięć punktów.

– W szatni przed meczem powiedziałam dziewczynom jedną rzecz, że jako była siatkarka, która była bardzo dobra w bloku, to życzę sobie, żeby dziś miały dużo punktów w tym elemencie, bo to jest moje marzenie. I to bardzo fajnie wyglądało od pierwszego seta – stwierdziła Blagojević.

