Dwa sety w finale. Poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Dubaju

To było ich dziewiąte spotkanie i szósta wygrana Peguli. Poprzedni tytuł świętowała w czerwcu ubiegłego roku, kiedy w finale w Bad Homburg pokonała Igę Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka polskiego tenisisty w turnieju ATP. Dwa sety i koniec

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Amerykanka nadal będzie piąta, a Switolina dziewiąta.

W turnieju w Dubaju rywalizowały dwie Polki. Magda Linette odpadła w 1/8 finału po porażce z rozstawioną z numerem 12. Dunką Clarą Tauson 4:6, 2:6, a Magdalena Fręch w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Ze startu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zrezygnowały prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka oraz wiceliderka Iga Świątek.

Jessica Pegula (USA, 4) - Elina Switolina (Ukraina, 7) 6:2, 6:4.

BS, PAP