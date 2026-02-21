Dwa sety w finale. Poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Dubaju

Tenis

Jessica Pegula wygrała turnieju WTA 1000 w Dubaju. Rozstawiona z numerem czwartym amerykańska tenisistka w sobotnim finale pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę (nr 7.) 6:2, 6:4. To jej dziesiąty tytuł w karierze i czwarty w imprezie rangi 1000.

Jessica Pegula i Elina Switolina pozują do zdjęcia z dziećmi po meczu tenisowym.
fot. PAP
Jessica Pegula wygrała z Eliną Switoliną w Dubaju.

To było ich dziewiąte spotkanie i szósta wygrana Peguli. Poprzedni tytuł świętowała w czerwcu ubiegłego roku, kiedy w finale w Bad Homburg pokonała Igę Świątek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka polskiego tenisisty w turnieju ATP. Dwa sety i koniec

 

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Amerykanka nadal będzie piąta, a Switolina dziewiąta.

 

W turnieju w Dubaju rywalizowały dwie Polki. Magda Linette odpadła w 1/8 finału po porażce z rozstawioną z numerem 12. Dunką Clarą Tauson 4:6, 2:6, a Magdalena Fręch w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

 

Ze startu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zrezygnowały prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka oraz wiceliderka Iga Świątek.

 

Jessica Pegula (USA, 4) - Elina Switolina (Ukraina, 7) 6:2, 6:4. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ELINA SWITOLINAJESSICA PEGULATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Learner Tien - Frances Tiafoe. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 