Dziewiąte miejsce polskiej sztafety na igrzyskach

Emily Harrop szybko zbudowała przewagę, którą później dodatkowo powiększył Thibault Anselmet. Francuzi triumfowali z łącznym czasem 26.57,4. Szwajcarzy Marianne Fatton i Jon Kistler stracili do nich 11,9, a Hiszpanie Ana Alonso Rodriguez i Oriol Cardona Coll - 26,5.

Wszyscy medaliści w sztafetach, oprócz Kistlera, to również medaliści indywidualni w sprincie.

Polacy po pierwszej zmianie Iwony Januszyk plasowali się na ósmym miejscu, jednak po starcie Jana Elantkowskiego byli na dziewiątej pozycji, którą utrzymali do końca. Stracili do zwycięzców 2.41,0.

Startowało 12 drużyn.

Skialpinizm to połączenie narciarstwa biegowego i alpejskiego. Zawody polegają na wspinaczce - częściowo na nartach, częściowo pieszo z nartami w plecaku - na określony punkt, z którego potem należy jak najszybciej zjechać. W sztafecie mieszanej każdy z zawodników pokonywał trasę dwukrotnie.