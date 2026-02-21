Lider światowego rankingu tenisistów Carlos Alcaraz zmierzy się w finale turnieju ATP w Dausze z Francuzem Arthurem Filsem. Hiszpan zagra w drugim finale w tym roku w zaledwie drugiej imprezie, w której bierze udział.

Najwyżej rozstawiony 22-letni Alcaraz w półfinale pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 7:6 (7-3), 6:4, natomiast rok młodszy Fils wyeliminował Czecha Jakuba Mensika 6:4, 7:6 (7-4).

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Arthur Fils na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.