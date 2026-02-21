Amerykanka Jessica Pegula i Ukrainka Elina Switolina zmierzą się w finale turnieju WTA 1000 w Dubaju. Pierwsza z tenisistek w półfinale pokonała swoją rodaczkę Amandę Anisimovą 1:6, 6:4, 6:3, a druga wygrała z Coco Gauff z USA 6:4, 6:7 (13-15), 6:4.

W obu półfinałach potrzeba było trzech setów, by wyłonić zwyciężczynię, chociaż Switolina miała wszystko w swoich rękach, by zakończyć starcie z Gauff w dwóch partiach, bowiem w drugiej miała piłki meczowe. Amerykanka zdołała doprowadzić do decydującej odsłony, ale nie stać jej już było na zatrzymanie Ukrainki w kolejnych gemach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Jessica Pegula na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.