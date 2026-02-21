Finałowa rywalizacja podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przełożona!
Finałowa rywalizacja narciarek w konkurencji halfpipe w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech została przełożona z soboty na niedzielę. Przyczyną są obfite opady śniegu w Livigno.
Początkowo zawody przeniesiono z 19.30 na godz. 21 w sobotę, ale ostatecznie je przełożono na niedzielę. Godzina rozpoczęcia to 10.40.
Cztery lata temu tytuł mistrzyni olimpijskiej wywalczyła Eileen Gu. Chinka urodzona w USA w tegorocznych igrzyskach zdobyła już srebrne medale w konkurencjach big air i slopestyle.Przejdź na Polsatsport.pl
