Finałowa rywalizacja podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przełożona!

Finałowa rywalizacja narciarek w konkurencji halfpipe w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech została przełożona z soboty na niedzielę. Przyczyną są obfite opady śniegu w Livigno.

Sekwencja ujęć narciarki wykonującej skok i akrobacje w powietrzu nocą.
Początkowo zawody przeniesiono z 19.30 na godz. 21 w sobotę, ale ostatecznie je przełożono na niedzielę. Godzina rozpoczęcia to 10.40.

 

Cztery lata temu tytuł mistrzyni olimpijskiej wywalczyła Eileen Gu. Chinka urodzona w USA w tegorocznych igrzyskach zdobyła już srebrne medale w konkurencjach big air i slopestyle. 

