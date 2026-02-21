Kamila Sellier spędziła noc w szpitalu. "Jest bardzo dzielna"

Sellier upadła podczas ćwierćfinału na 1500 m i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Zniesiono ją z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala.

- Kamila jest obecnie w drodze na zabieg polegający na ponownym otwarciu rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan kości. Decyzja została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały niewielkie złamanie. Po zabiegu Kamila pozostanie na noc w szpitalu na obserwacji - przekazała w piątek późnym wieczorem Kochaniak-Roman.

Wcześniej szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzkipoinformował, że Sellier cały czas była przytomna.

- Jest bardzo dzielna. Wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji - dodała Kochaniak-Roman.

W sobotę ma zapaść informacja o ewentualnej dalszej hospitalizacji zawodniczki.