Kolejne złoto Amerykanów na igrzyskach

Amerykanie ponownie zdobyli we włoskim Livigno złoty medal olimpijski w narciarstwie dowolnym w skokach akrobatycznych drużyn mieszanych. Powtórzyli tym samym wynik z Pekinu. Srebro wywalczyli Szwajcarzy, a brąz - Chińczycy. Polacy nie startowali.

Trzech zawodników reprezentacji Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich świętuje zwycięstwo, przytulając się i okazując wielką radość.
fot. PAP
Amerykanie mistrzami olimpijskimi w narciarstwie dowolnym w skokach akrobatycznych

Amerykanie to aktualni mistrzowie świata z 2025 roku. Najlepsi byli także w 2022 roku w igrzyskach w Pekinie, gdzie ta konkurencja debiutowała w programie olimpijskim. Triumfowali z rezultatem 325,35 pkt. Szwajcarzy, brązowi medaliści MŚ, uzyskali notę 296,91. Chińczycy, wicemistrzowie z Pekinu, mieli szansę uplasować się wyżej w Livigno, jednak ostatni z reprezentantów upadł przy lądowaniu po swoim skoku, co zaniżyło końcowy wynik jego zespołu - 279,68.

 

Do ścisłego finału nie awansowali aktualni wicemistrzowie świata Ukraińcy. Startowało tylko siedem drużyn.

KN, PAP
