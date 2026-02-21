Kolejne złoto Amerykanów na igrzyskach

Amerykanie to aktualni mistrzowie świata z 2025 roku. Najlepsi byli także w 2022 roku w igrzyskach w Pekinie, gdzie ta konkurencja debiutowała w programie olimpijskim. Triumfowali z rezultatem 325,35 pkt. Szwajcarzy, brązowi medaliści MŚ, uzyskali notę 296,91. Chińczycy, wicemistrzowie z Pekinu, mieli szansę uplasować się wyżej w Livigno, jednak ostatni z reprezentantów upadł przy lądowaniu po swoim skoku, co zaniżyło końcowy wynik jego zespołu - 279,68.

Do ścisłego finału nie awansowali aktualni wicemistrzowie świata Ukraińcy. Startowało tylko siedem drużyn.

KN, PAP