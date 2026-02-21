Kolejny medal dla Kanady podczas ZIO 2026
Kanada pokonała USA 10:7 w meczu o brązowy medal olimpijski w curlingu kobiet. W niedzielę w spotkaniu o złoto igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zmierzą się drużyny Szwecji oraz Szwajcarii.
Kanadyjska drużyna curlingowa świętuje medal olimpijski
Kanadyjki regularnie stawały na olimpijskim podium od 1998 do 2014 roku.
Na dwóch poprzednich igrzyskach medalu jednak nie zdobywały.
