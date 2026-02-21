Kolejny medal dla Kanady podczas ZIO 2026

Zimowe

Kanada pokonała USA 10:7 w meczu o brązowy medal olimpijski w curlingu kobiet. W niedzielę w spotkaniu o złoto igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zmierzą się drużyny Szwecji oraz Szwajcarii.

Drużyna curlingowa Kanady z flagą narodową, celebrująca sukces na igrzyskach olimpijskich.
fot. PAP
Kanadyjska drużyna curlingowa świętuje medal olimpijski

Kanadyjki regularnie stawały na olimpijskim podium od 1998 do 2014 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kamila Sellier spędziła noc w szpitalu. Są nowe wieści

 

Na dwóch poprzednich igrzyskach medalu jednak nie zdobywały. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wyjątkowe zdjęcia Kacpra Tomasiaka. Trener pokazał specjalny album
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 