Kolejny udany występ reprezentanta Polski w Bundeslidze. Tym razem asysta

W pierwszej połowie spotkania na Allianz Arena gole dla Bayernu strzelili Aleksandar Pavlovic i Anglik Harry Kane, który w 68. minucie podwyższył na 3:0. Rozmiary porażki Eintrachtu zmniejszyli Jonathan Burkardt i Francuz Arnaud Kalimuendo. W drużynie gości 30 minut rozegrał pomocnik Mario Goetze, który grał w Bayernie w latach 2013-2016. Były reprezentant Niemiec w 2014 roku strzelił zwycięskiego gola w finale mistrzostw świata z Argentyną (1:0).

Lech Poznań - KuPS Kuopio. Kiedy rewanż?

Kane w tym sezonie Bundesligi zdobył już 28 bramek i goni rekord Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zanotował 41 trafień w lidze niemieckiej. Polak poprawił wówczas osiągnięcie legendarnego Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Do końca rozgrywek zostało 11 kolejek, a do wyrównania rekordu angielskiemu napastnikowi brakuje 13 goli.

Piłkarze FC Koeln po golu Ragnara Ache prowadzili z Hoffenheim na RheinEnergieStadion, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Turek Ozan Kabak. W 60. min Chorwat Andrej Kramarić strzelił na 2:1. Następnie Kamiński prostopadłym podaniem asystował przy golu Saida El Mali. Polski skrzydłowy zanotował „liczby” pierwszy raz od 22 listopada, gdy strzelił gola w meczu z Eintrachtem (3:4).

Grabara nie będzie wspominał miło spotkania z Augsburgiem. Wolfsburg jeszcze do 87. min prowadził 2:1. Wówczas rzut karny wykorzystał Austriak Michael Gregoritsch, a w doliczonym czasie zwycięstwo gościom zapewnił Elvis Rexhbecaj z Kosowa.

Bayern prowadzi w Bundeslidze z dorobkiem 60 pkt. Ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która w sobotę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk. Trzecie miejsce zajmuje Hoffenheim - 46.

Dwunaste FC Koeln ma 24 pkt, a piętnasty jest Wolfsburg Grabary, który zgromadził 20. „Wilki” w niedzielę mogą znaleźć się w strefie spadkowej, jeśli Werder Brema pokona FC St. Pauli.

BS, PAP